熊本震災企業靠營運持續計畫應變 加速修復供應鏈

日本熊本縣地震發生迄今已過一週，受災企業正透過替代生產與採購，加速修復供應鏈。汲取10年前地震的教訓，各企業紛紛制定並完善營運持續計畫（BCP）。

「日本經濟新聞」報導，約有40家門市因地震暫時休業的全家便利商店（FamilyMart），截至3日上午已全數恢復營業。全家公司在地震發生1.5小時後成立對策本部，每日召開數次營運持續計畫應變會議。

全家公司社長小谷建夫於震災隔日親赴現場，總部累計投入約100人次參與災害應變。儘管熊本縣內部分生產據點受災，但公司在確保周邊替代據點後，採取調整部分運輸路線等彈性做法進行因應。

7-Eleven便利商店則於2021年大幅修訂營運持續計畫，並持續進行包含管理層在內的紙上演習。公司建立起能即時掌握門市與供應鏈狀況的機制，並讓總部與第一線共享資訊。

7-Eleven一度有多達100家門市停業，不過截至3日下午5時為止，已有近9成恢復營業。

對於急迫度高的醫藥品而言，本次震災也展現出強大的物流網路能力。

藥品批發商阿弗瑞薩控股（Alfresa Holdings）位於熊本縣的物流據點，平時主要處理市售藥品，本次也發生商品掉落等災情。阿弗瑞薩公司隨即透過關西及四國的物流據點採取替代出貨。

阿弗瑞薩集團旗下負責醫療用藥品業務的子公司也調配了2輛10公噸的卡車，提升運輸能力。公司表示，這正是因特定物流據點受災時，由鄰近據點支援物流功能的營運持續計畫措施發揮了顯著作用。

不過，雖然目前已有企業恢復營運，但本田（Honda）的工廠停工時間卻出現延長。

本田位於熊本縣大津町生產二輪車等的熊本製作所將停工至7日；生產四輪車的埼玉縣及三重縣工廠，也將於5日至7日分別停工。由於8日至16日為暑期休假，因此休假結束後何時恢復生產，目前仍沒有明確時程。

熊本製作所在10年前的地震中亦曾受災，當時便調整了工廠管線等設施的固定方式，目前尚未確認有生產設備受損。本田公司表示：「當時的防災對策發揮了作用，損害明顯減輕許多。」

然而，本田公司也表示，生產線停擺時間之所以延長，是因為「未能完全掌握供應商狀況，因此難以判斷何時復工」。

日產汽車（Nissan）子公司工廠的部分生產亦停工至5日。日產的供應商高層也向媒體表示：「無法預估未來影響會擴大到什麼程度。」

愛信（Aisin）則於3日證實，製造汽車門板零件等產品的熊本市生產子公司「愛信九州」已恢復部分生產。

透過10年前地震的教訓，愛信將原本幾乎為零的工廠庫存，依零件不同提升至最高5天份的儲備，並建立多座工廠共同生產同一產品的體制。

雖然這導致了部分汽車製造商停工，但愛信採取「優先修復熊本工廠，若仍有無法生產的產品，再視情況由其他據點進行替代生產」的處置流程。

東京海上風險諮詢公司（Tokyo Marine DR）主席研究員津田喜裕指出：「這可能是為了配合整車製造商目標的復工時程，因此比起替代生產，選擇了優先搶修。」

三得利控股（Suntory Holdings）位於熊本縣嘉島町受災的九州熊本工廠，在地震發生後立即計畫由東京都府中市的武藏野工廠等3個據點進行啤酒的替代生產。清涼飲料也將改由國內9座工廠及委外代工廠生產。

在10年前的地震中，九州熊本工廠生產的「阿蘇天然水」耗時約1年5個月才恢復銷售。期間雖然以銷售區域不同的「南阿爾卑斯天然水」等產品進行替代供應，但零售店需要重新辦理登錄作業，導致切換過程花費了不少時間。

基於這項經驗，三得利自2020年11月起，陸續將商品名稱統一為「三得利天然水」，商品條碼也進行整合。三得利公司負責人表示：「如此一來，即使進行替代生產，也能減輕零售店的負擔。」

此外，這次遭受意外損害的JR九州，針對熊本至新水俣區間的九州新幹線的損害狀況，表示「8月內難以恢復營運」。該路段鐵軌斷裂，形成超過500毫米的裂縫。

在10年前的熊本地震中，運行中的新幹線列車因搖晃而出軌，JR九州當時安裝了物理性抑制車輪搖晃的「防脫護軌」。

本次地震雖未發生出軌，但JR九州負責人坦言：「這是至今未曾發生過的損壞規模。至於本公司營運持續計畫是否有發揮功能，目前還來不及進行相關檢討。」

根據帝國數據銀行（Teikoku Databank）5月進行的調查，企業的營運持續計畫制定率僅21.4%。雖然每年都有所上升，但未制定BCP的企業仍高達40.7%，幾乎是已制定企業的2倍。

帝國數據銀行負責人表示：「近期受災區域或災害風險高的地區，與其他地區在營運持續計畫意識上有明顯差距。」

若依規模來看，大企業的制定率為39.9%，而中小企業則僅有18.3%。帝國數據銀行分析指出：「中小企業缺乏制定具實效性營運持續計畫的人力與時間。」

東京海上風險諮詢公司主席研究員津田喜裕針對企業營運持續計畫指出：「不能僅限於自身據點，必須包含供應商在內進行整體風險評估，並研討在緊急狀況發生時，供應鏈該如何進行替代運作。」

不過報導也分析，即便是大企業，要從第二、第三層供應商的龐大數據中精確掌握對供應的影響依然十分困難。企業仍須正視尚未解決的營運持續計畫課題，持續檢討並改善。