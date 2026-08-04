快訊

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

65歲夫妻爽玩溫泉返家！一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

熊本強震災情慘…人妻冒險返家搶救物資 夫1舉動害她氣炸喊離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本7月28日發生強烈地震，讓當地受到嚴重破壞。法新社
日本熊本7月28日發生強烈地震，讓當地受到嚴重破壞。法新社

日本熊本7月28日發生強烈地震，讓當地受到嚴重破壞。最近一名剛經歷熊本地震的媽媽發文吐露心聲，她為了替年幼女兒取得配方奶及尿布，冒著房屋隨時可能倒塌的風險進入受損住家，沒想到丈夫卻擅自將辛苦拿出的液態配方奶送給一名陌生女子，讓她氣得決定離婚

據原PO描述，地震發生後房屋嚴重傾斜、室內一片狼籍，她冒著餘震與坍塌風險衝回危樓，為襁褓中的孩子搶救出2罐奶粉、2瓶液態奶以及尿布等物資。由於地震後缺水無法沖泡粉狀奶粉，這2瓶即飲液態奶是孩子當下唯一的救命水份與糧食。

沒想到，丈夫前往買水時，認識了一名同樣帶著嬰兒的年輕女子，竟未經妻子同意，擅自將2瓶液態配方奶送給對方。原PO得知後十分憤怒，認為災後可能面臨缺水，無法用配方奶粉沖泡奶水，孩子接下來一、兩天可能得依靠液態配方奶維持飲食，因此當場要求丈夫把奶拿回來。

不過，丈夫卻認為對方很可憐，還表示「大家都有孩子，應該互相幫忙」，並稱家裡還有配方奶粉。原PO表示，丈夫在危急時刻竟將陌生人的需求放在自己與孩子之前，令她很難過。更讓她無法接受的是，之後她為了尋找行動電源，再次返回住家時，該名女子又前來索取液態配方奶，而丈夫竟趁她不在時將奶交給對方。

原PO當下怒不可遏，與丈夫爆發嚴重口角後隨即帶著孩子徒步數小時逃往親戚家避難，並堅決表示等災後狀況穩定，一定會立刻離婚。

這篇貼文曝光後迅速引發網友討論，「原PO的丈夫根本就是只想裝好人吧」、「如果是我遇到這種狀況，我一定也會選擇離婚」、「緊急情況下竟然把孩子的液態奶送給陌生人？完全不可理喻」、「這根本不是互相幫助，只是為了博取那名女性的好感」。雖然少數網友認為災民在絕境中互助無可厚非，但絕大多數網友仍力挺原PO，直言這場地震讓她及時看清了一個毫無責任感的伴侶，支持她儘速離開。

熊本地震 日本 離婚

延伸閱讀

半裸女銬陽台…她慘遭4惡煞下藥淪性奴 調查人員嘆：遭受一切能想像的虐待

新人狂遲到遭開除！主管接「媽媽電話」頭超痛 求情失敗竟秒變臉

通話充滿活力…7旬母獨居一年喊過很好 女兒返家見「心碎景象」鼻酸

產後生病抑或預謀殺人？ 美國護理師勒殺三幼子案開庭審理

相關新聞

熊本強震災情慘…人妻冒險返家搶救物資 夫1舉動害她氣炸喊離婚

日本熊本7月28日發生強烈地震，讓當地受到嚴重破壞。最近一名剛經歷熊本地震的媽媽發文吐露心聲，她為了替年幼女兒取得配方奶及尿布，冒著房屋隨時可能倒塌的風險進入受損住家，沒想到丈夫卻擅自將辛苦拿出的液態配方奶送給一名陌生女子，讓她氣得決定離婚。

降低避難所染疫風險 慈濟再調200頂隔屏送熊本

日本熊本7月28日發生強烈地震，慈濟基金會今天表示，第一批送往熊本的148張福慧床、40頂隔屏已於昨天抵達物資中心，將再...

熊本災民嘆「最想要的就是水」 日相：8月底前恢復供水

日本熊本縣震災至今已滿一週，日本首相高市早苗表示預計將在8月底前恢復所有受災地區供水，同時強調「會毫不猶豫地動用242億...

熊本強震才過一周又搖！規模4.4 長崎也觀測到震度3

日本熊本縣與長崎縣當地時間4日下午2時6分左右發生地震，觀測到震度3，無海嘯疑慮。

熊本地震一週後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

2026年7月28日的令和8年熊本地震發生至今已過1週，截至災後1週的死傷人數為38名死者（含1名災害關聯死疑似案例）、13人重傷、超過152人受傷。而熊本縣於8月2日公布首例疑似因為在車內避難中暑而死的「災害關聯死」案例，再度喚醒10年前熊本地震的慘況。

地震重創熊本長照機構 讀賣新聞：老年人被迫睡走廊、無法洗澡

日本熊本縣上週發生強震後，災區的長照機構面臨諸多窘境。有設施因為空間不足，有些人只能在走廊打地鋪；另外有設施因斷水而無法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。