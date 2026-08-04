熊本強震災情慘…人妻冒險返家搶救物資 夫1舉動害她氣炸喊離婚

日本熊本7月28日發生強烈地震，讓當地受到嚴重破壞。最近一名剛經歷熊本地震的媽媽發文吐露心聲，她為了替年幼女兒取得配方奶及尿布，冒著房屋隨時可能倒塌的風險進入受損住家，沒想到丈夫卻擅自將辛苦拿出的液態配方奶送給一名陌生女子，讓她氣得決定離婚。

據原PO描述，地震發生後房屋嚴重傾斜、室內一片狼籍，她冒著餘震與坍塌風險衝回危樓，為襁褓中的孩子搶救出2罐奶粉、2瓶液態奶以及尿布等物資。由於地震後缺水無法沖泡粉狀奶粉，這2瓶即飲液態奶是孩子當下唯一的救命水份與糧食。

沒想到，丈夫前往買水時，認識了一名同樣帶著嬰兒的年輕女子，竟未經妻子同意，擅自將2瓶液態配方奶送給對方。原PO得知後十分憤怒，認為災後可能面臨缺水，無法用配方奶粉沖泡奶水，孩子接下來一、兩天可能得依靠液態配方奶維持飲食，因此當場要求丈夫把奶拿回來。

不過，丈夫卻認為對方很可憐，還表示「大家都有孩子，應該互相幫忙」，並稱家裡還有配方奶粉。原PO表示，丈夫在危急時刻竟將陌生人的需求放在自己與孩子之前，令她很難過。更讓她無法接受的是，之後她為了尋找行動電源，再次返回住家時，該名女子又前來索取液態配方奶，而丈夫竟趁她不在時將奶交給對方。

原PO當下怒不可遏，與丈夫爆發嚴重口角後隨即帶著孩子徒步數小時逃往親戚家避難，並堅決表示等災後狀況穩定，一定會立刻離婚。

這篇貼文曝光後迅速引發網友討論，「原PO的丈夫根本就是只想裝好人吧」、「如果是我遇到這種狀況，我一定也會選擇離婚」、「緊急情況下竟然把孩子的液態奶送給陌生人？完全不可理喻」、「這根本不是互相幫助，只是為了博取那名女性的好感」。雖然少數網友認為災民在絕境中互助無可厚非，但絕大多數網友仍力挺原PO，直言這場地震讓她及時看清了一個毫無責任感的伴侶，支持她儘速離開。