銀座熊本館湧排隊人潮 民眾搶購特產挺震災重建

日本熊本地震發生後，各地持續湧現支援災區的暖流。東京銀座的熊本縣物產館「銀座熊本館」近日吸引大批民眾前往購買熊本特產，以實際消費支持災區。館內設置的賑災捐款箱也獲得熱烈響應。截至昨天，短短一週內已募集約1000萬日圓（約新台幣200萬元）。

「應援消費」指的是為了支持、幫助受災地、地方產業或陷入困境的商家而進行的消費行為。過去在2011年東日本大震災後，日本全國曾發起購買東北地區農漁產品的運動，之後在2016年熊本地震、2024年能登半島地震，都出現過這種民眾的自發行為。

熊本日日新聞、日媒「ENCOUNT」報導，店方表示，自地震發生隔天的7月29日起，來店人數便持續增加，每天都必須實施入場人數管制。8月1日、2日的週末兩天，共有超過5000人到訪，而截至8月3日，賑災捐款金額已達約1000萬日圓。

店面朝向大馬路的櫥窗上貼著「令和8年熊本地震，感謝大家的支持」的文字，最後是熊本縣吉祥物「熊本熊」低頭致謝的圖樣，向各界表達感謝之意。

銀座熊本館店員表示，前來消費的不只是熊本出身的民眾，許多東京都民也特地前來購買熊本特產品，並送上「加油」、「我們支持你們」等鼓勵，讓工作人員深受感動。不過，由於熊本縣南部部分災情較為嚴重，目前物流運輸尚未完全恢復，進貨量較平時減少。

來自熊本縣八代市、現居東京的一名30多歲男子表示，雖然親友都平安無事，但八代市有不少填海造地形成的土地，擔心後續可能出現土壤液化等災害，希望家鄉能早日恢復正常生活。

來自千葉縣的15歲少女志賀芽生則表示，每年暑假都會到熊本探望祖母，因此對熊本有深厚感情。「熊本擁有豐富的大自然，我很喜歡那裡，希望透過購買當地點心，為熊本加油。」

一名60多歲男子表示，他原本就喜歡熊本燒酒，地震前便經常到銀座熊本館購買，地震後更是要來消費支持；另一名20多歲男子則說，如果直接前往災區當志工，反而可能造成困擾，所以選擇用捐款支持災區，做自己能力所及的事。

熊本縣知事木村敬表示，看到關東地區有如此多民眾主動伸出援手，讓他深受感動，並代表熊本縣向所有支持災區的民眾與地方政府表達誠摯謝意。

另一方面，日本政府也肯定民間透過「故鄉納稅」支援災區的行動。內閣官房長官木原稔昨天在記者會表示，目前除了直接向受災自治體捐款外，也有許多未受災地方政府代為受理捐款，再轉交給災區。

木原指出，目前4家大型故鄉納稅平台均已設立熊本地震捐款專區，累計捐款金額已突破7億3000萬日圓，參與受理捐款的自治體已超過200個，充分展現日本社會對熊本災區的團結與支持。