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熊本災民嘆「最想要的就是水」 日相：8月底前恢復供水

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本熊本縣震災至今已滿一週，日本首相高市早苗表示預計將在8月底前恢復所有受災地區供水，同時強調「會毫不猶豫地動用242億日圓（約新台幣49.7億元）的預備金」。法新社
日本熊本縣震災至今已滿一週，日本首相高市早苗表示預計將在8月底前恢復所有受災地區供水，同時強調「會毫不猶豫地動用242億日圓（約新台幣49.7億元）的預備金」。法新社

日本熊本縣震災至今已滿一週，日本首相高市早苗表示預計將在8月底前恢復所有受災地區供水，同時強調「會毫不猶豫地動用242億日圓（約新台幣49.7億元）的預備金」。

日本共同社報導，熊本縣各地給水車前今天都排起長長人龍。在酷暑中，停水區域的居民甚至連澡都沒得洗，更有人表示：「現在最想要的莫過於水了。」

住在八代市的81歲民眾吉岡洋到當地避難所取水，並向媒體表示：「每天都要搬運4、5公升的水，腰都開始痛了。雖然現在可以用井水稍微沖洗身體，但真的很想好好地淋浴。」

在八代市一家柏青哥店停車場，現場正發放著支援物資。住在附近的70多歲居民植田春美表示：「無論是沒辦法去醫院、還是因為搬不動重物而無法整理家園，現在我們面臨的問題實在堆積如山。」

在宇城市排隊等候給水車的一位44歲女性則說：「現在也漸漸習慣用洗臉盆來洗衣服了。」當地民眾還表示，為了節省用水，大家也會先把食物裝進容器，再包上保鮮膜，以減少清洗餐具用水。

日本首相高市早苗今天在首相官邸召開的政府非常災害對策本部會議上表示，預計在8月底前恢復所有受災地區供水。

同時她也要求相關部會透過調派給水車等方式，確保以避難所及醫療機構為中心的用水供應。

高市早苗強調「將毫不猶豫地動用」內閣會議決定的242億日圓預備金。此外，她也再次提及，擬將本次地震指定為「激甚災害」。

如果日本政府把災害列為「激甚災害」，中央政府將提高補助比例、擴大支援災後復原與重建工作，有助加快重建進度。

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