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降低避難所染疫風險 慈濟再調200頂隔屏送熊本

中央社／ 台北4日電
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供

日本熊本7月28日發生強烈地震，慈濟基金會今天表示，第一批送往熊本的148張福慧床、40頂隔屏已於昨天抵達物資中心，將再調200頂福慧隔屏，盼降低避難所染疫風險。

日本熊本縣於7月28日下午發生規模7.1強烈地震，最大震度為7。根據日媒報導，有500多人擠在避難所，將毛毯或毛巾鋪在地板上睡覺，沒有隔間可使用，該避難所也在8月2日確認出現COVID-19感染者。

熊本強震後，慈濟基金會掌握當地災情，援助上百組福慧床及福慧隔屏，讓災民在避難所能保有隱私及睡得舒適。

慈濟今天表示，第一批送往熊本的148張福慧床、40頂隔屏已於8月3日抵達熊本八代市緊急救援物資中心，支援避難所收容物資，後續將與八代市長小野泰輔討論設置在哪一個避難所。

慈濟指出，今天也再緊急調度200頂福慧隔屏集結前往桃園八德倉儲並進行打包作業，預計下午由中華航空免費協助直飛日本福岡機場，投入後續援助工作當中。

慈濟表示，後續除將持續關注災情發展，目前已有慈濟志工、人員前往當地進行勘災及實訪，將依據災區需求提供最即時的援助，也感恩中華航空及所有投入救災準備工作的夥伴，共同將愛與關懷送進災區。

慈濟「福慧隔屏」設計理念是源自於2018年0206花蓮地震救災經驗，看到安置於收容處所的災民及救難人員在毫無隱蔽的開放空間起居，2019年成功利用回收塑料，研發出具有阻燃效果又兼顧隱私的環保隔屏，內部空間可容納2張福慧床。

熊本 強震 熊本地震 日本

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