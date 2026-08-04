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慈濟再急調200頂「福慧隔屏」直飛日本救援 降低避難所染疫風險

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

圖片為慈濟基金會提供

慈濟基金會8月3日緊急調度200頂福慧隔屏集結前往桃園八德倉儲，於4日一早進行打包作業，近10位志工及同仁快速完成打包、整理作業後，中午前送往桃園機場，中華航空特別提供免費協助直飛日本福岡機場，投入後續的援助工作當中。

慈濟第一批送往熊本148張福慧床、40頂隔屏已於8月3日抵達熊本八代市緊急救援物資中心，支援避難所收容物資，後續將與八代市小野泰輔市長討論，設置在哪一個避難所；提供入住鄉親更舒適的睡眠品質、更安心的個人隱私，以及降低COVID-19疫情的傳染。

慈濟基金會表示，除持續關注災情發展，目前已有慈濟志工、同仁前往當地進行勘災及實訪，依據災區需求提供最即時的援助，並感恩中華航空及所有投入救災準備工作的夥伴，共同將愛與關懷送進災區。

聚傳媒

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