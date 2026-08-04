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熊本強震才過一周又搖！規模4.4 長崎也觀測到震度3
日本熊本縣與長崎縣當地時間4日下午2時6分左右發生地震，觀測到震度3，無海嘯疑慮。
NHK報導，震央位於熊本縣天草、蘆北地區，震源極淺，推估規模4.4。長崎縣南島原市，以及熊本縣八代市、上天草市、宇城市和蘆北町觀測到震度3。此外，福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣和鹿兒島縣各地觀測到震度2或1。
熊本縣7月28日才發生震央位於熊本地區的規模7.1強震，並觀測到震度7。此後地震活動仍相當活躍，氣象廳呼籲，未來一周左右仍須留意最大震度7左右的地震。
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