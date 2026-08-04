熊本強震才過一周又搖！規模4.4 長崎也觀測到震度3

2026年7月28日的令和8年熊本地震發生至今已過1週，截至災後1週的死傷人數為38名死者（含1名災害關聯死疑似案例）、13人重傷、超過152人受傷。而熊本縣於8月2日公布首例疑似因為在車內避難中暑而死的「災害關聯死」案例，再度喚醒10年前熊本地震的慘況。

2026-08-04 12:55