地震重創熊本長照機構 讀賣新聞：老年人被迫睡走廊、無法洗澡

日本熊本縣上週發生強震後，災區的長照機構面臨諸多窘境。有設施因為空間不足，有些人只能在走廊打地鋪；另外有設施因斷水而無法替老人洗澡，以及被迫減少供餐次數。

「讀賣新聞」今天報導，熊本縣長照機構的老年人健康狀況，以及機構的衛生狀況堪憂。加上照護人員的負擔增加，要解決上述這些問題是當務之急。

宇城市在7月28日的強震觀測到最大震度7，當地一間老人院事務長吉本正文昨天看著嚴重受損的外牆、以及地板下外露的管線嘆氣地說：「可能需要相當時間才能修復」。

吉本表示，這間老人院目前容納約200人，其中包含其他棟轉移過來的70人。只不過，房間數量有限，所以有人目前只能在鋪著墊子的走廊上打地鋪。

吉本擔憂地表示，「熱水爐壞掉，無法泡澡，害怕之後發生傳染病。這樣下去，院內老人的壓力也會增加。不知道這種狀況要持續到何時」。

熊本縣冰川町在這次強震同樣觀測到震度7，當地一間老人院在地震發生過後，到7月30日晚間停電，導致冷氣停擺，造成約80名老人幾乎全部中暑，其中20人症狀嚴重，已經被送到熊本市內的醫院治療。

八代市另一間老人長照機構則面臨斷水困境，造成院內老人無法洗澡，職員目前只能用乾淨的布擦拭老人身體。而這間機構目前也不能煮食物，只能減少供餐次數，並透過罐頭食物等救援物資應急。

這間長照機構的主管稻本京子對此也感到憂心，「院內老人無法洗澡的話，血液循環會變差，容易出現褥瘡。包含餐飲在內，我擔心院內老人的健康狀況」。

八代市內一名經營住宅型老人院的業者盛田英雄直言，「最大的擔憂是人力不足。也有職員是災民，擔憂他們身心俱疲之後的影響。希望外界支援長照人力」。