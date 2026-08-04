正隆集團捐贈3,000萬日圓 支持熊本震災復原

日本熊本地區日前發生強烈地震，造成重大人員傷亡及財產損失。正隆（1904）集團宣布透過旗下山發日本株式會社捐贈3,000萬日圓予賑災專戶，協助災區緊急救援及後續復原工作，表達對受災民眾及地方社會的關懷與支持。

正隆表示，日本為集團重要合作市場，多年來與當地客戶、供應商及產業夥伴維持密切交流。此次震災發生後，集團深切關注災區情況，期盼透過實際行動支持復原工作，協助受影響民眾早日恢復安定生活。

正隆指出，集團始終重視與各地市場及合作夥伴的連結，並於重要時刻投入資源回應社會需求。此次捐助熊本震災復原工作，展現正隆對日本社會的支持與關懷，也延續台日多年交流所建立的深厚連結。正隆將持續關注災區後續復原進展，並祝福熊本地區早日完成重建、恢復正常生活。