熊本7.1地震滿一周總計38死 1萬2276棟房屋受損、4萬5280戶斷水

日本熊本縣7月28日發生強震後，在今天滿1週。受損房屋上看1萬2000棟左右，部分災民已返回家園清理地震過後毀損的家具與家電，有廢棄物暫置區開放前，出現大批車輛排隊。

熊本縣7月28日下午4時27分，發生規模7.1強震，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7。

日本放送協會（NHK）、共同社、「讀賣新聞」報導，熊本縣政府宣布，截至今天上午7時，這次地震共38人死亡，其中包含待確認的案例，以及在震後發生爆炸的永旺（AEON）商場、煙囪倒塌的日本製紙八代工廠員工。罹難人數從8月2日以來並未變動，

縣府也指出，共有8222人正在熊本縣內150處避難所避難，不過似乎有不少災民在車內避難，因此仍有未掌握到的人數。

房屋受損部分，全倒700棟、大規模半倒20棟、半倒1025棟、局部受損5532棟，受損程度待調查4999棟，總計1萬2276棟。截至昨天下午3時，仍有4萬5280個家戶斷水。

相關單位已經在重災區宇城市等地搭建組合屋，不過熊本市地區昨天起首度觀測到攝氏40度以上高溫，災區持續面臨高溫考驗。由於高溫可能危及災民健康，熊本縣政府已經確保逾90處住宿設施，供災民棲身。

熊本縣12個市町村（類似鄉鎮市）已經開設廢棄物放置場，供災民等人放置毀損的家具或家電。「熊本日日新聞」報導，八代市政府昨天開始接受地震廢棄物。暫置區開放前，就有大批車輛在排隊，排了2公里。

交通部分，九州新幹線熊本站到鹿兒島中央站區間仍停駛。營運商JR九州公司表示，熊本站與新水俁站區間鐵軌與橋梁嚴重受損，預計到本月都無法通車。

地方鐵路鹿兒島本線，熊本縣的宇土站到八代站區間，由於設備嚴重受損，預計本月都無法通車。

高速公路部分，九州自動車道松橋交流道到蝦野交流道路段，一般車輛仍無法通行。