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熊本強震屋毀還遇賊！女孩獲救後背包遭偷 家人：希望這些人遭天譴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本7月28日發生規模7.1地震後，熊本縣八代郡冰川町一棟倒塌房屋的無人機空拍畫面，非本文當事人住家，攝於7月31日。路透
日本7月28日發生規模7.1地震後，熊本縣八代郡冰川町一棟倒塌房屋的無人機空拍畫面，非本文當事人住家，攝於7月31日。路透

日本7月28日發生「令和8年熊本地震」，災區在酷暑中持續全力復原。然而，當地也傳出有人趁火打劫，受災居民不得不留守看家，還得為原本不必要的防盜警戒耗費體力。

KBC九州朝日放送報導，熊本縣八代市居民井手彩斗3日在哥哥家中接受採訪。地震發生時，井手的哥哥一家及母親等人住在這棟房屋內；房屋1樓因劇烈搖晃遭到壓垮，2樓隨之崩落。當時，就讀國中二年級的姪女正在1樓房間睡覺，房屋倒塌後情況危急，所幸附近居民趕到現場，花了約20分鐘將她從瓦礫縫隙中救出。

雖然井手的姪女沒有生命危險，但住家已經全毀，她為了確保安全前往其他地方避難，哥哥夫妻等人則被迫在車內過夜。一家人才剛為姪女平安鬆一口氣，受災住家隨即遭「趁火打劫者」盯上。

井手表示，姪女參加足球社團時使用的社團背包不見了，並非因地震散落到其他地方；全家人都確認背包「絕對放在這裡」，如今卻已不見，「明顯是遭人拿走」。他說，背包裡應該只有球衣和換洗衣物等，但犯人可能以為「裡面或許裝有零用錢或財物」，才將背包偷走。

儘管其他貴重物品和現金都安然無恙，但此事也凸顯有人趁災民陷入混亂之際偷走物品。為了防範再度遭竊或其他惡意侵害，他們委託救災志工移出並清點屋內留下的貴重物品；哥哥外出辦理臨時住處手續及申請罹災證明書期間，井手也留在倒塌現場「看家（監視）」，防止再度遭竊。

報導指出，卑劣的「趁火打劫者」奪走的不只是財物，也奪走了災民的體力與內心安寧。井手表示：「對於非法從倒塌房屋拿走物品的人，我只希望他們遭到天譴。希望他們不要再傷害身心都已因震災遭受重創的災民。」

熊本 熊本地震 強震 日本

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