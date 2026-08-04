支援熊本震後重建 台積電出手捐2.5億日圓

為支持熊本災後復原，台積電（2330）今日官方宣布，決定捐款2億5000萬日圓用於賑災行動，同時台積電慈善基金會已發起員工募資捐款。台積稍後發布聲明表示，公司與全體員工衷心希望能為協助災區居民儘速恢復接近原本的生活共盡一份心力。

台積電表示，公司深耕日本近30年，始終與在地供應商及合作夥伴共同致力於協助客戶釋放創新，為全球半導體生態系做出貢獻。熊本是台積公司全球生產的重要據點之一，台積公司對日本政府、熊本縣等各地方政府、以及在地供應鏈的持續協助深懷感謝。

台積電進一步指出，這次也相當感謝在熊本的同仁和供應商夥伴的共同努力之下，JASM晶圓廠得以迅速全面復原。然而，當地仍然處於需要支援的狀況之中，台積公司除在第一時間支援受到影響的員工，也盼在當地需要的時刻以實際行動傳遞關懷鄰里。我們將持續關注熊本當地情況與需求，盡力提供支援。

台積電日本熊本工廠（JASM）位於熊本縣菊陽町，目前一廠已恢復正常營運與產能，二廠規劃也持續推進中。日前熊本地震發生時廠區即時疏散，全體人員均安，無傳出傷亡。至於廠區設備經檢查與校正後，生產已完全恢復至地震前水準。

台積電熊本一廠採用 22/28 奈米與 12/16 奈米製程，主要供應車用、工業及消費性電子；第二座晶圓廠已調整計畫，將升級為日本首座 3 奈米先進製程量產基地，總投資額提高至170億美元。