快訊

屏東鎢業老闆雙手遭捆頭部重創身亡 嫌犯今落網動機待釐清

是你嗎？5~6月統一發票18人爽中千萬 還有22張200萬特獎

四貸同堂後遺症顯現 未來「信用小白」向銀行借錢更難

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電證實捐2.5億日圓 助熊本震災重建

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）4日證實將捐款2.5億日圓（約新台幣5,141萬元）投入賑災行動，並由台積電慈善基金會發起員工募款，希望協助災區居民儘速恢復正常生活。

台積電表示，為支持熊本災後復原，公司決定捐款2.5億日圓用於賑災行動，同時台積電慈善基金會已發起員工募資捐款。台積電與全體員工衷心希望能為協助災區居民儘速恢復接近原本的生活共盡一份心力，也將持續關注熊本當地情況與需求，在有需要時提供必要支援。

台積電指出，公司深耕日本近30年，始終與在地供應商及合作夥伴共同服務客戶，並持續為全球半導體生態系做出貢獻。熊本也是台積電全球重要生產據點之一，公司對日本政府、熊本縣及各地方政府，以及在地供應鏈長期以來的協助深懷感謝。

熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

熊本強震將滿一周…震災擬列激甚災害 高市早苗：推利用飯店二次避難

熊本強震善款湧入 日民眾透過故鄉納稅捐款破1.4億

熊本強震暖心互助 能登強震受災戶連夜馳援回報「救命恩情」

台積電熊本二廠復工

相關新聞

台積電出手了！宣布捐2.5億日圓援助熊本震災 加碼發起員工募款

日本時事通信報導，日本熊本強震造成嚴重災情，全球半導體龍頭台積電3日晚間在社群平台X的日本官方帳號宣布，將捐款2億5000萬日圓（約台幣5005萬），支援災區復原與重建，並透過台積電慈善基金會發起員工募款，

熊本強震屋毀還遇賊！女孩獲救後背包遭偷 家人：希望這些人遭天譴

日本7月28日發生「令和8年熊本地震」，災區在酷暑中持續全力復原。然而，當地也傳出有人趁火打劫，受災居民不得不留守看家，還得為原本不必要的防盜警戒耗費體力。

支援熊本震後重建 台積電出手捐2.5億日圓

為支持熊本災後復原，台積電（2330）今日官方宣布，決定捐款2億5000萬日圓用於賑災行動，同時台積電慈善基金會已發起員工募資捐款。台積稍後發布聲明表示，公司與全體員工衷心希望能為協助災區居民儘速恢復接近原本的生活共盡一份心力。

高市府跨海送物資援助熊本強震災民 賑災捐款已達5千筆

日本熊本縣上月28日發生強震造成嚴重災情，高雄市府成立賑災帳號，並與日本北九州市攜手合作，昨日將救援物資送往災情嚴重的熊本縣八代市。市府表示，高雄市提供物資、北九州市擔任協調與運送窗口，共運送132箱飲用水等民生物資抵達八代市，台日城市成功攜手馳援第三城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。