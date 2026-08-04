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台積電證實捐2.5億日圓 助熊本震災重建
晶圓代工龍頭台積電（2330）4日證實將捐款2.5億日圓（約新台幣5,141萬元）投入賑災行動，並由台積電慈善基金會發起員工募款，希望協助災區居民儘速恢復正常生活。
台積電表示，為支持熊本災後復原，公司決定捐款2.5億日圓用於賑災行動，同時台積電慈善基金會已發起員工募資捐款。台積電與全體員工衷心希望能為協助災區居民儘速恢復接近原本的生活共盡一份心力，也將持續關注熊本當地情況與需求，在有需要時提供必要支援。
台積電指出，公司深耕日本近30年，始終與在地供應商及合作夥伴共同服務客戶，並持續為全球半導體生態系做出貢獻。熊本也是台積電全球重要生產據點之一，公司對日本政府、熊本縣及各地方政府，以及在地供應鏈長期以來的協助深懷感謝。
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