高市府跨海送物資援助熊本強震災民 賑災捐款已達5千筆

日本熊本縣上月28日發生強震造成嚴重災情，高雄市府成立賑災帳號，並與日本北九州市攜手合作，昨日將救援物資送往災情嚴重的熊本縣八代市。市府表示，高雄市提供物資、北九州市擔任協調與運送窗口，共運送132箱飲用水等民生物資抵達八代市，台日城市成功攜手馳援第三城市。

熊本縣八代市被列入此次地震重災區之一，部分地區面臨停水、停電及物資短缺。高市府團隊透過北九州市長武內和久在與八代市小野市長聯繫，於8月1日進行雙城市長視訊會議，展開聯合賑災行動。

視訊會議上，高雄市長陳其邁與北九州市長武內和久達成共識，確認由北九州市擔任協調窗口，並與八代市及當地社福機構盤點需求，協助高雄採購及運送物資。昨日（3日）已將132箱飲用水、濕紙巾及毛巾等民生物資送抵八代市。

陳其邁表示，震災發生後，高雄第一時間表達慰問，並與北九州市密集聯繫，將台灣人民、高雄市民的心意化為即時且符合災區需求的實際援助。北九州市長武內和久回應，感謝高雄市與高雄市民對熊本展現的溫暖情誼。

高市府說明，市府社會救助金專戶截至目前已收到5000筆熊本地震賑災捐款，台灣各界響應踴躍，展現台灣人民對日本友人的關懷與支持。