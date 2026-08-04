台積電出手了！宣布捐2.5億日圓援助熊本震災 加碼發起員工募款

日本時事通信報導，日本熊本強震造成嚴重災情，全球半導體龍頭台積電3日晚間在社群平台X的日本官方帳號宣布，將捐款2億5000萬日圓（約台幣5005萬），支援災區復原與重建，並透過台積電慈善基金會發起員工募款，

強調盡力持續協助災區。台積電也透露，台積電熊本廠在當地員工與供應商協力下，已迅速恢復運作。

台積電在社群官方帳號發表日文聲明，向熊本地震受災民眾表達慰問，表示除了公司捐款外，也已透過台積電慈善基金會啟動員工募款，希望結合公司與員工力量，協助災區早日復原。

台積電指出，公司深耕日本市場近30年，長期與日本供應商及合作夥伴合作，支持客戶創新並推動全球半導體生態系發展，而熊本也是台積電全球生產布局的重要據點之一。

台積電並感謝日本政府、熊本縣等地方政府，以及當地供應鏈長期提供協助。針對這次地震，台積電表示，在當地員工及供應商努力下，旗下日本先進半導體製造公司（JASM）工廠得以在地震後迅速恢復運作，並向所有參與復原工作的人員致謝。

台積電表示，目前熊本部分受災地區仍需要外界支援，公司除了協助受到地震影響的員工，也將持續關注災區情況及實際需求，並以具體行動支援當地居民，盡可能投入後續復原與重建工作。

NHK報導，熊本強震發生至4日滿1周，截至3日，包括疑似災害關聯在內已有38人死亡。

熊本縣內16個市町共開設155處避難所，仍有8262人被迫避難生活，另有不少災民持續睡在車內，但地方政府尚未完全掌握實際人數。

住宅災情方面，已有700棟全毀、20棟大規模半毀、1025棟半毀、5532棟部分受損，若加上尚待確認的住宅，受損房屋已超過1萬2000棟；截至3日下午，約4萬5280戶仍持續停水。

災區同時面臨酷熱考驗，熊本市3日最高氣溫突破40度，出現當地首個酷暑日，一名70多歲女性因避難睡在車內，疑似中暑死亡。隨著災民疲勞持續累積，加上餘震不斷、中暑及經濟艙症候群風險升高，防止災害關聯死亡以及在臨時住宅完工前替災民確保住處，已成為當地當務之急。