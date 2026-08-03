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熊本地震16歲女高中生家中跌倒身亡 老師赴葬禮「無比痛心」
日本熊本縣7月28日發生規模7.1地震，已造成至少38人死亡。據日媒報導，地震發生當日，熊本縣冰川町一名16歲的女高中生平山愛琉在家中因地震摔倒身亡。平山愛琉的父親稱讚她是一位善良的孩子，平山愛琉中學的老師則稱讚她樂於助人，對於她那麼年輕就離世感到無比痛心。
日本媒體就平山愛琉離世的報導：
據朝日新聞報導，平山愛琉的父親表示：「首先，我到現在都難以置信。她是個非常善良的女孩。有一次我回家很累，問她能不能幫我按摩一下，她很爽快地答應了。」
就讀高中一年級，16歲的平山愛琉在7月28日地震發生後，被發現倒臥在冰川町家中的房間裏，當時已處於心肺驟停狀態。她被緊急送往醫院，但最終傷重不治。
平山愛琉的父親指，醫院方面解釋說：「除了頸部受傷外，她沒有其他明顯的外傷，據信她是因地震摔倒而離世。」
8月2日舉行的追悼會上，在平山愛琉就讀中學的老師們前來致以最後的敬意。
她就讀的中學的一位老師表示：「她非常熱愛繪畫，夢想能夠幫助那些身處困境的朋友，所以，在她即將開啟人生新篇章之際，卻不幸離世，這令人無比痛心。」
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文章授權轉載自《香港01》
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