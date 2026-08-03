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熊本強震將滿一周…震災擬列激甚災害 高市早苗：推利用飯店二次避難

中央社／ 熊本縣3日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本首相高市早苗今天前往熊本縣視察本次地震災區，並與受災民眾交流意見，表示政府將積極利用飯店與旅館推動「二次避難」措施，同時預計將本次震災列為「激甚災害」。

日本放送協會（NHK）及日本共同社報導，8月4日熊本地震將屆滿一周，今天高市早苗搭乘自衛隊直升機從空中視察熊本災區狀況，確認發生大規模爆炸的「永旺夢樂城熊本」、以及煙囪倒塌的「日本製紙八代工廠」等地災情。

隨後，高市早苗也造訪了觀測震度7的冰川町一所作為避難所的中學校，與受災民眾交換意見。

受災民眾描述了強震導致自家房屋全倒的情形，以及10年前熊本地震時也曾受災、這次再次前往避難所避難的經歷。

此外，關於各避難所的生活，有人表示雖然一開始是睡在地上，但現在已經設置了紙箱床，環境正持續改善；另一方面，也有民眾提出訴求，希望政府能針對因攜帶寵物而在車內過夜的民眾採取相應對策，並為有小孩的家庭提供支援。

對此，高市早苗表示：「雖然讓大家留在避難所也是一個選項，但我們也正協調租用飯店與旅館，讓大家能夠陸續搬進去。」

高市早苗補充，「明天將有一艘大型支援船抵達熊本，船上配有醫療設施與房間，若有想搬過去的人請隨時告知。特別是有慢性病的人，想必正為藥物等問題感到困擾，我們會根據需求盡全力提供協助」。

視察過後，高市早苗向媒體表示：「為了更迅速且進一步強化災害復原工作，4日將透過內閣會議，動用超過200億日圓（約41億新台幣）的預備金，以確保所需預算。」

高市早苗進一步說明，目前已決定提前交付總額616億日圓（約新台幣127億元）的普通交付稅，作為對受災地方自治體的支援。

此外，高市早苗也透露，為了讓受災民眾能專心重建生活與生計，「目前預計將此次災害指定為『本激』類型的『激甚災害』，使公共土木設施及農地等災害復原事業適用相關補助措施。」

「激甚災害」分為「本激」及「局激」。「本激」適用於造成大規模災害的事件本身，不限特定地區；「局激」則適用於受災特別嚴重的特定市町村，提供重點補助。

如果日本政府把災害列為「激甚災害」，中央政府將提高補助比例、擴大支援災後復原與重建工作，有助加快重建進度。

一旦完成指定，相關措施將溯及適用至7月28日災害發生日，包括延長汽車駕駛執照及餐飲業營業許可等行政許可的有效期限。

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