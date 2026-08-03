500人無隔間！熊本災民擠通鋪爆COVID-19 日網再提台「避難帳篷」

日本熊本縣7月28日發生強震，觀測震度達7的宇城市內有500多人擠在市政府旁的避難所，將毛毯或毛巾鋪在地板上睡覺，沒有隔間可使用。該避難所在2日確認出現COVID-19感染者。

日本「讀賣新聞」及「朝日新聞」報導，災民在避難所的地面鋪上毛毯，與陌生人肩並肩躺著。這就是所謂的「雜魚寢」，意指多人睡在同一空間的大通鋪，彼此之間沒有隔間。

在這個既無隔間也無隱私的空間裡，許多災民表示「根本睡不著」、「異味很令人在意」、「沒有地方可以換衣服」。

避難所內，高齡災民躺在堅硬的地板上，強忍著腰痛、關節痛。不僅如此，部分避難所的廁所也因斷水無法使用，深夜時，戶外的臨時廁所前排起長龍。

因斷水影響而從29日開始到避難所居住的74歲民眾中野逸子表示，「有冷氣、也有水可用的避難所已經算不錯了」。

不過她也提到：「如果有紙箱床的話會輕鬆很多。只鋪毛毯睡覺，腰真的很痛，半夜會醒來好幾次。」

宇城市公關負責人表示，紙箱床的需求已透過熊本縣政府提出申請。

8月1日當天雖然已有民間捐贈的紙箱床送達，並開始在部分有特殊照護者的避難所進行組裝，但中央政府的物資仍以水、食品及衛生用品為優先。目前仍有許多避難所尚未收到紙箱床，預計還要幾天才會抵達。

不過，由於避難所的人口密度相當高，如何確保擺放空間也成了另一道課題，目前市府正在研擬因應對策。

報導提及，防災時被視為避難所營運基本要求的「TKB」，是指「乾淨的廁所」（Toilet, T）、「能做熱食的廚房」（Kitchen, K），以及「可供躺臥休息的床鋪」（Bed, B）。不過自地震發生至今，多數避難所依然無法滿足這3項條件。

除此之外，宇城市避難所在1日有一名70多歲的女性災民表示身體不適，送醫檢查後確認感染COVID-19，隨後入院治療。

該民眾在隔天2日出院，並與身為密切接觸者的2名家人一同轉移至福祉避難所。該民眾原先停留的避難所已進行消毒，並每2小時通風一次。

福祉避難所是指專為難以在一般避難所生活的「避難弱勢者」（如高齡者、身心障礙者、孕婦及嬰幼兒等）所設置的特殊避難場所，通常具備無障礙設施、醫療照護支援及適當的照顧人力。

宇城市府人員坦言：「由於避難所內沒有隔間，災民都是『雜魚寢』。能夠隔離出現發燒等症狀民眾的房間也只有一間，防疫確實有其極限。」

目前正住在該避難所內的68歲民眾則表示：「雖然又熱又悶，但為了預防感染，還是想戴著口罩生活。」

日本厚生勞動省指出，在聚集大量人群的避難所中，COVID-19、流感以及急性腸胃炎等傳染病極易擴散。

回顧過去日本發生的大規模災害，2011年東日本大震災時，避難所曾發生諾羅病毒及流感等群聚感染。

2020年九州豪雨期間，也曾發現避難所營運人員感染COVID-19，導致熊本縣不得不緊急為數百名可能接觸過的避難者進行檢查。當時甚至有人因害怕感染而選擇留在家中。

厚生勞動省也提出避難所傳染病對策，強調應勤洗手或使用酒精進行手部消毒；生活空間應脫鞋進入；並提醒民眾切勿用手直接接觸食物。

熊本縣政府則呼籲：「在斷水區域，需要注意利用消毒濕紙巾等物品維持清潔。咳嗽時請用口罩或手帕遮住口鼻，並應定期進行通風換氣。」

不過，針對這次震災後避難所混亂的狀況，有不少日本民眾表示失望。

事實上，日本內閣府早在2016年的熊本地震後，就向各地方政府發布通知，要求必須確保隱私、病床與臨時廁所。

還有不少日本民眾提及台灣2024年4月3日花蓮外海強震後的避難措施，並附上當時避難所中慈濟基金會設計的一款藍色避難帳篷「福慧隔屏」圖片，認為這種作法「不僅能保障災民隱私，也有助降低傳染病擴散風險」。