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熊本強震善款湧入 日民眾透過故鄉納稅捐款破1.4億

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名男子3日走過日本熊本縣宇城市因7月28日強震而受損的路面。法新社
一名男子3日走過日本熊本縣宇城市因7月28日強震而受損的路面。法新社

日本TBS News報導，日本內閣官房長官木原稔3日表示，各界透過「故鄉納稅」捐款支援熊本強震災區，總金額已超過7.3億日圓（約台幣1.4億元）。

日本「故鄉納稅」是捐款給出生故鄉或想支持的地方政府的一種制度，捐款額度可減免現居地地方政府住民稅，或獲得所得稅退稅優惠。民眾使用故鄉納稅捐款給地方政府，還能獲得相當於捐款金額30%以內的「回禮」。

木原稔當天上午在記者會表示：「令和8年熊本地震後，受災團體以外的地方政府設立的捐款窗口不斷擴大，捐款金額已超過7.3億日圓。如果將代收捐款的團體也算在內，設立捐款窗口的自治體數量已超過200個。」

木原稔也說：「民眾為了援助災區而利用故鄉納稅制度捐款，非常符合政府設立這項制度的宗旨。」

熊本7月28日下午4時27分發生規模7.1強震，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7。日本NHK報導，目前已知有38人死亡，熊本縣內共開設162個避難所，安置8383人。截至當地時間2日下午2時，約4萬6700戶停水。房屋受損部分，全倒181棟、大規模半倒20棟、半倒225棟、部分受損1858棟，2338棟待調查受損程度，總計4622棟。

熊本 捐款 木原稔 強震 熊本地震 日本 所得稅退稅 日圓

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當救災也有結束的一天：日本3.11東日本大地震的啟示

2011年3月11日東日本大地震過後，由災民和志工團體共同成立的磐城在地志工團體，在第一時間負責提供災民各項協助；隨著避難生活長期化，福島第一核電廠周邊居民回不了家，Minpuku便繼續留在復興住宅（政府興建的永久屋）陪伴災民，災民的需求也從災後第一時間的物資與救難任務，轉為在避難地點建立新的人際網絡。

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