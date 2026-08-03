3分鐘通話成永別…永旺商場爆炸痛失愛妻 丈夫自責：怎沒叫她別回去

日本熊本縣嘉島町「永旺夢樂城熊本」爆炸事故造成多人死傷，其中一名39歲罹難女子的丈夫談起妻子生前最後一通電話，至今仍充滿自責。他說，在商場工作的妻子在爆炸前曾打電話報平安，自己卻沒有想到提醒她「不要回去」，如今成了最大的遺憾。

「讀賣新聞」報導，丈夫回憶，7月28日下午地震發生後不久，妻子曾打電話回家，確認就讀國中一年級、13歲兒子的平安，也聊了家裡的狀況，通話約3分鐘後便掛斷。不久後商場發生爆炸，他再打電話給妻子時，已經再也聯絡不上。

事故發生後，他每天都到現場等待消息，幾乎吃不下、睡不著，直到3天後接到警方通知，才在殯儀館見到妻子最後一面。看到妻子身上的傷痕，他再也忍不住淚水。

罹難女子生前是商場2樓一家服飾店的店長。丈夫說，「她是一個責任感非常強的人，或許是想到之後要恢復營業，才回去整理現場。我一直後悔，當時為什麼沒有在電話裡對她說一句『不要回去』。」

警方表示，女子的遺體是在後場員工區出口附近被發現，推測遭掉落物壓住，並向家屬說明，「受苦的時間應該很短」。

夫妻倆從國中時就認識，15年前結婚，卻一直沒有機會舉辦婚禮。兩人曾約定，總有一天要拍一組穿著婚紗的紀念照。

丈夫過去曾擔任廚師，常親手做義大利麵和玉子燒給妻子吃。妻子雖然每次都吃得很開心，卻總會認真給意見，很少給滿分，「我一直夢想著，有一天能做出讓她讚不絕口的料理。」

今天舉行的告別式上，丈夫決定將妻子一直想穿上的婚紗擺在會場，也把她唯一稱讚過「100分」的飯糰店玉子燒放進靈柩陪伴她。

最後，他望向天空，哽咽地說，「如果爆炸再晚10秒就好了……。今後，我會和兒子一起，把她曾經的夢想，一個一個替她實現。」