熊本強震2員工折返身亡 AEON商家要求將營收存入金庫

日本熊本縣7月28日發生地震後，嘉島町的AEON商場發生爆炸。商場內一家雜貨店的2名員工原本已撤離至室外，卻因公司指示將當天營業收入存入金庫而折返，因此不幸身亡。

日本共同社、「朝日新聞」、「讀賣新聞」報導，這2名員工任職於「永旺夢樂城熊本」內的一家美妝雜貨店Habita。

其中一名22歲員工是居住於熊本市的大竹玖瑠美。大竹的母親向媒體表示，在地震發生後，女兒雖然曾逃至室外，但隨後卻被目擊到她折返回館內。

大竹玖瑠美的母親心碎地表示：「我女兒已經回不來了啊。」

報導指出，地震發生當天，大竹玖瑠美一如往常地在2樓的門市上班。在經歷地震強烈搖晃後，她與同事一同疏散到了室外的停車場。當時她還巧遇剛好來商場購物的阿姨與表親。

然而，過了一段時間後，她表示「公司叫我們回去把收銀機的營業收入存進金庫，所以我要回去了」，隨後便與同事一同折返回館內。

而該雜貨店Habita的董事湯瀨剛二2日在熊本市內接受採訪，表示確實在員工疏散後，曾透過店長要求2人折返，將收銀機內的營業收入移至金庫。

湯瀨剛二指出，該門市共有店長與大竹等2名員工，總共3人在職。地震發生當下店長休假，店內僅有大竹等2名員工。

在7月28日傍晚地震發生後，湯瀨剛二為了確認員工安危，曾3次致電「永旺夢樂城熊本」但均無人接聽，因此於下午5時10分聯繫了店長。店長回報，大竹等2名員工已疏散至室外，確認安全無虞。

隨後，店長表示「永旺夢樂城熊本」已暫停營業，湯瀨剛二隨後再次致電店長表示：「如果還能回到店內，希望能將收銀機內的營業收入存入金庫保管。如果太勉強，在許可的範圍內處理即可。」店長隨後將此內容轉達給大竹等人，約40分鐘後便發生爆炸事故。

湯瀨剛二對此表示：「這次造成了2條寶貴生命的逝去，真的非常抱歉。」

報導指出，對於當時同樣處於疏散狀態的縣內其他3家門市，Habita公司也曾作出相同指示，要員工將營業收入存入金庫。

湯瀨剛二指出：「要求員工返回店內的指示確實有問題。今後將以避難為最優先的考量，嚴禁任何折返行為。」

此外，AEON社長吉田昭夫在7月29日召開的記者會上曾指出：「依照防災手冊規定，疏散後不得再進入館內。」

Habita社長上野景真也在記者會上表示：「發生這樣的事情令人非常遺憾，對2位死者的家屬感到非常抱歉。」

根據Habita公司的官方網站資訊，該公司創立於1976年，在熊本等九州地區營運10多家門市。爆炸發生於28日下午5時50分左右，包含這2名員工在內，共造成7人死亡。

針對這起事故，日本東京地檢署前特搜部主任檢事前田恒彥表示，Habita公司幹部在地震後下達違反「疏散後禁止進入」防災手冊的指示，極可能涉及「業務過失致死罪」。

前田恒彥強調，「即便當時是用『如果進得去的話』這種詢問語氣，但在職場的上下級關係中，實際上仍是具有強制力的指示，不足以免除其過失責任」。

此外，前田恒彥指出，在民事層面，Habita公司除可能須負侵權行為責任外，也可能因違反安全照顧義務而負損害賠償責任，因為企業依法負有優先保障員工安全的義務。