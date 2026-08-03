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熊本災區飆40度酷暑 氣象廳呼籲白天避免戶外作業

中央社／ 熊本縣3日綜合外電報導

日本熊本縣7月28日發生大地震，各地災情慘重。救災工作仍持續進行，不過日本氣象廳呼籲，隨著酷暑來襲，今天熊本縣部分地區白天最高氣溫將達40度，應避免戶外作業。

日本氣象廳指出，熊本縣今天上午起便出現高溫，截至上午11時，熊本市達攝氏37.6度，八代市達35.5度。

氣象廳補充，預計今天溫度還會進一步上升，熊本市預計將升至破紀錄的40度，達到「酷暑日」標準；人吉市預測達39度，天草市牛深也預計會達38度，皆屬極度危險的高溫。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」、40度以上稱為「酷暑日」。

熊本縣政府證實，災區一名70多歲女性在地震後於車內避難，卻疑似因中暑身亡。

因此氣象廳呼籲熊本縣民眾，白天酷熱時段應避免戶外作業，盡量待在涼爽場所，全力做好中暑防禦措施。

日本放送協會（NHK）報導，日本救急醫學會中暑相關委員會委員三宅康史指出，地震發生至今已接近1週，民眾除了體力透支，精神上的疲勞也持續累積；加上今天預計出現酷暑日，災區的中暑風險極高。

三宅康史進一步表示：「非常理解大家想盡快收拾家園的心情，但今天若勉強工作導致中暑倒下，反而會耗費更多時間在恢復健康上。至少在今天白天，請待在有冷氣的避難所或車內讓身體好好休息；若一定要清理，也請等到傍晚氣溫下降後再進行。」

此外，隨著電力陸續恢復，以及外部志工開始進入災區協助，三宅康史補充：「等冷氣可以使用、冰箱有冰鎮飲料等降溫用品後再開始作業，或是等待志工協助，都會比一個人單打獨鬥效率更高，安全性也大幅提升。」

他強調，「避難生活與災後復原是一場長期抗戰，在這樣的高溫下不要勉強自己，才能兼顧健康，安全投入災後復原工作」。

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