熊本地震Aeon mall女死者坎坷身世曝光 家中長女、父親離世後打工撐起家

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震。據日媒報導，截至當地時間8月2日上午7時30分，地震已造成38人死亡。熊本縣1日宣布針對嘉島町永旺（Aeon）購物中心地震後爆炸的搜救行動結束，確認有7人死亡，其中一名死者是22歲的女店員大竹玖瑠美。

收到主管指示返回拿現金

報導指她在震後本已撤離商場，惟收到主管要求返回店內處理收銀機內的現金而在爆炸中離世。大竹玖瑠美是家中長女，自三年前父親過世後，她就外出打工承擔養家的責任。

大竹玖瑠美的遺屬接受《西日本新聞》採訪時表示，她在地震後向前來商場購物的親屬表示：「我得去把收銀機裏的錢放進保險箱。」

據一位男性親屬稱，地震發生後，大竹玖瑠美已從商店撤離。她在停車場碰巧遇到正在購物的姑姑和表妹，便對她們說了這句話。姑姑和表妹試圖阻止她，但她和一位同事一起返回商場店內，並說：「有人讓我這麼做。」大約五分鐘後，爆炸發生了。

親屬們之後便與大竹玖瑠美失去聯繫。透過追蹤她手機的位置，發現她就在她工作的購物中心附近。

大竹玖瑠美的母親與其他親屬其後趕到永旺購物中心，她滿懷希望地觀看救援工作並表示：「即使她的手機在大樓內，她也應該已經安全逃生了。」7月29日凌晨，她和一位同事的遺體被發現。她們的遺體損傷嚴重，身份是透過DNA檢測確定。

家中長女撐起養家責任

據報導，大竹玖瑠美是家中三兄妹中的長女。三年前父親過世，她開始出外打工承擔養家的重任。她原本很期待去欣賞她喜歡的男偶像的現場演出。

一位男性親屬雙眼通紅，哽咽地憶述：「她既聰明又勤奮，她本已逃過一劫，如今我卻悲痛欲絕。她是個誠實又認真的女孩，所以我相信她覺得自己必須折返。這太令人心碎了。」

另名女員工也回去店裡收東西

大竹玖瑠美並不是唯一遭逢不測的商場店員。

地震發生後，另一家商戶的一名女員工打電話給住在熊本市的父親，確認他的安全。她表示：「店裏有些東西倒了，我去收拾一下就回家。」 隨後爆炸發生，她的遺體於7月29日被發現。她死於胸部受壓導致的窒息。 她的哥哥聲音顫抖地表示：「那該有多痛苦啊。我到現在都不敢相信這是真的。」

這家人共有四口人。這名女店員與母親關係親密，幾乎稱得上是朋友，每天晚上都會聊些瑣事。據說，她的母親因愛女的離世而悲痛欲絕。

女店員的哥哥表示：「每次看到爆炸的影像，我都會想，她當時明明還活著。為什麼我的妹妹會被捲入其中？我想知道真相。」

地震後，出於對工作的責任感，受害者返回了大樓。

永旺集團總裁吉田昭夫於7月29日召開記者會，解釋說：「我們不知道死者（爆炸發生時）為何會在大樓內。」大竹玖瑠美和另一名女死者所屬公司均表示，他們「目前正在核實詳情」，以確定公司是否曾指示她們返回工作崗位。

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文章授權轉載自《香港01》