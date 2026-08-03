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自家工廠震毀仍優先救災 山崎麵包派車直送上萬麵包到熊本

聯合新聞網／ 綜合報導
熊本地震後受安置的災民領取麵包等物資。 新華社
熊本地震後受安置的災民領取麵包等物資。 新華社

強震重創日本熊本，不僅重創民宅與道路，當地的民生物資供應也面臨嚴峻考驗。據日媒TBS新聞台報導，熊本縣宇城市的富士麵包與山崎麵包工廠，在地震發生後雙雙因設備受損，需安全檢測，被迫停工。其中山崎麵包熊本工廠更有員工不幸受傷，暫時無法確定何時能重開生產線。

不過，即使自家工廠也是地震受害者，山崎麵包卻沒有因此停下腳步。為了不讓避難所裡的災民挨餓，山崎麵包迅速啟動跨區支援機制，由鄰近的福岡工廠緊急接手生產，並直接調派自家的物流車隊，載著一萬多個剛出爐的麵包與飲用水直奔災區，在第一時間將珍貴的物資送到災民手中。

山崎麵包這種自家受災卻依然全力送暖的作為，讓無數日本網友肅然起敬。其實，山崎麵包長期以來都將「發生災害時的糧食供應」視為該企業的使命。從過去的311東日本大震災到這次熊本強震，藉著遍布全日本的製造據點與自有物流網，都能看到黃色的山崎麵包車穿梭其中。

在混亂與不安的災後現場，一塊麵包對飢餓且焦慮的災民而言，就是最實際的支持。山崎麵包用行動證明，企業的價值不只在於商業利潤，更在於有需要的時候，能否義無反顧地成為支撐社會的溫暖力量。

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當救災也有結束的一天：日本3.11東日本大地震的啟示

2011年3月11日東日本大地震過後，由災民和志工團體共同成立的磐城在地志工團體，在第一時間負責提供災民各項協助；隨著避難生活長期化，福島第一核電廠周邊居民回不了家，Minpuku便繼續留在復興住宅（政府興建的永久屋）陪伴災民，災民的需求也從災後第一時間的物資與救難任務，轉為在避難地點建立新的人際網絡。

自家工廠震毀仍優先救災 山崎麵包派車直送上萬麵包到熊本

強震重創日本熊本，不僅重創民宅與道路，當地的民生物資供應也面臨嚴峻考驗。據日媒TBS新聞台報導，熊本縣宇城市的富士麵包與山崎麵包工廠，在地震發生後雙雙因設備受損，需安全檢測，被迫停工。其中山崎麵包熊本工廠更有員工不幸受傷，暫時無法確定何時能重開生產線。

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