熊本地震不只衝擊永旺夢樂城 永旺宇城店顧客被天花板壓住罹難

日本連鎖零售通路業者永旺集團（AEON）今天宣布，一名男性顧客造訪熊本縣宇城市的購物中心永旺宇城店期間，遭到因地震而坍塌的天花板壓住，送醫後宣告不治。

熊本縣本月28日下午4時27分（台北時間下午3時27分）發生規模7.1強震。這間購物中心就位在觀測到最大震度7的宇城市。

日本放送協會（NHK）報導，永旺今天發布聲明表示，這間購物中心的員工在地震發生後，隨即引導顧客疏散到戶外，員工接著確認沒人留在購物中心後，也跟著避難。

永旺說明，7月31日再度與警方確認這間購物中心的安危時，在天花板下方尋獲一名男性後把這名男性送醫治療，不過這名男性今天宣告不治。

永旺在聲明中向家屬與逝者致歉，並稱「嚴正看待顧客在館內過世」。

永旺旗下另一間商場、位在熊本縣嘉島町的「永旺夢樂城熊本」曾在7月28日的強震過後爆炸，建築物嚴重受損，這間商場有7名員工因這次地震而罹難。

時事通信社報導，熊本縣災害對策本部今天宣布，包含待確認的案例在內，這次地震的死亡人數新增2人，增至38人，包含一名70多歲女性疑似在車內因中暑死亡。

熊本縣災害對策本部指出，這名女性當時在車上避難，被尋獲時車輛處於熄火狀態，有可能是首例「災害關聯死」，待當地行政單位的審查會正式判定死因。

隨著氣溫可能節節攀升，熊本縣政府與中央正在加快準備「二次避難」相關作業，以防出現「災害關聯死」，目前預計確保飯店、旅館等73處設施，能容納最多2200人左右；另外，日本當局也計劃在測得最大震度7的宇城市與冰川町，搭建應急臨時住宅。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。