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震後第5天熊本增至38死 疑現首例災害關聯死

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本熊本縣內罹難人數增至38死，其中包含一名在車上避難的女性疑似因為中暑而死亡，根據統計，縣內房屋受損數增至3649棟。圖為當地災民。路透
日本熊本縣內罹難人數增至38死，其中包含一名在車上避難的女性疑似因為中暑而死亡，根據統計，縣內房屋受損數增至3649棟。圖為當地災民。路透

日本熊本縣政府今天表示，縣內罹難人數增至38死，其中包含一名在車上避難的女性疑似因為中暑而死亡，可能是這次地震首例災害關聯死；根據統計，縣內房屋受損數增至3649棟。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。熊本縣7月28日下午4時27分，發生規模7.1強震，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7。

熊本縣政府在這次強震後，持續更新災損資訊。

日本放送協會（NHK）與「熊本日日新聞」報導，熊本縣政府今天上午8時30分召開災害對策本部會議期間，宣布縣內罹難人數攀升至38人，其中一名死者可能是健康惡化或死於疾病，正在調查其他兩名案例是否為死於災害相關。

熊本縣知事木村敬在會後告訴媒體，疑似出現首例「災害關聯死」，他也說：「市町村之後會詳細認定」。「每日新聞」報導，縣府指出，疑似為「災害關聯死」的死者為70多歲女性，她7月30日在車內被人發現，當時她的車輛燃油已經耗盡。

這次地震發生後，熊本縣內成立210處避難所，9226人正在避難。

房屋受損部分，熊本縣政府表示，全倒181棟、大規模半倒20棟、半倒225棟、部分受損1639棟，1584棟待調查受損程度，總計3649棟。

縣府預估，由於目前還沒詳細調查，之後災損案例可能還會大幅增加。

此外，部分地區持續停水，截至8月1日下午2時，總共6萬9400戶斷水。

由於災區預計持續出現高溫，熊本縣政府正在強化避難所防中暑的措施，像是配備移動式冷氣，以及增加提供飲用水，以防災民中暑。

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