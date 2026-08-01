日本強震第5天…熊本結束對永旺夢樂城搜救 共確認7死5傷

日本九州熊本縣7月28日發生規模7.1強震，造成生命財產損失。該縣8月1日宣布，警消人員和自衛隊官兵結束對於縣內上益城郡嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」，為期多日的大規模搜救行動。

該購物中心在7月28日強震後發生氣爆和坍塌，截至早已過災害救援「黃金72小時」的8月1日，共確認導致7人喪生、5人受傷。

熊本縣8月1日表示，這次震災已確認釀成34人罹難，還有2人有待確認死因是否與地震有關；傷勢嚴重的傷者則有11人；截至同日下午2時（台灣時間同日下午1時），（縣內）218處共收容災民9068人；已確認3429戶房屋受損，其中181戶全毀；該縣的八代市及宇城市等行政區，仍有6萬9400戶斷水。

根據日本氣象廳的氣象預報，熊本縣治熊本市8月2日最高溫攝氏37度、8月3日40度。該縣過去測得的最高溫為39度（含）、但不到40度。