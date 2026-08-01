快訊

教部適性揚才效果低？近6成民眾贊同補習能幫孩子進好學校 教團這樣看

蒸發逾6,000億美元…馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

高雄九如橋又現奇觀！護欄出現「勞力士綠水鬼」 網笑：是A貨嗎

聽新聞
0:00 / 0:00

日本熊本晚間再震！規模4.7、最大震度5弱 暫無海嘯風險

中央社／ 東京1日專電
日本熊本縣今天晚間再次發生地震。圖/AI生成
日本熊本縣今天晚間再次發生地震。圖/AI生成

日本熊本縣今天晚間再次發生地震。根據日本氣象廳，當地時間晚上9時47分（台北時間8時47分）左右，熊本縣熊本地方發生規模4.7地震，震源深度約10公里，最大震度5弱，所幸此次地震沒有引發海嘯風險。

根據氣象廳觀測，最大震度5弱出現在熊本縣宇城市；震度4地區包括熊本市西區、南區、八代市、宇土市、美里町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町及冰川町等地。

此外，熊本市中央區、東區、北區，以及玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、大津町、菊陽町、阿蘇市、高森町、南阿蘇村、上天草市等地均觀測到震度3。

熊本當局呼籲民眾留意未來可能發生的餘震，並持續關注官方發布的最新地震資訊。

熊本 地震 城市 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

熊本強震過後…第3天搜救行動僅剩AEON商場 日相高市擬勘災

熊本晚間再傳規模5.8地震 暫無海嘯風險

震垮40處石垣！熊本強震重創文化財 高市早苗擬3日赴災區視察

時隔10年的惡夢：令和8年熊本地震目前已知13死，須提防1周內再有強震

相關新聞

日本熊本晚間再震！規模4.7、最大震度5弱 暫無海嘯風險

日本熊本縣今天晚間再次發生地震。根據日本氣象廳，當地時間晚上9時47分（台北時間8時47分）左右，熊本縣熊本地方發生規模...

異鄉打工遇強震…5名越南青年勇救老婦 另一名同鄉卻葬身震災

日本熊本縣周二發生強震，在當地的越南移工留下兩段截然不同的故事：5名越南青年在八代市奮勇救出一名年逾9旬受困婦人；另一名...

熊本強震最暖一幕！19歲青年兩度冒死鑽廢墟 瓦礫堆中救回2命

日本熊本縣八代市周二發生強震，造成多棟民宅倒塌。在救援人員尚未到場前，一名19歲青年挺身而出，憑藉平時學習的防災知識，先...

震垮40處石垣！熊本強震重創文化財 高市早苗擬3日赴災區視察

日本熊本縣7月28日下午發生強震，縣內多處歷史建築、城跡等文化財受損，要完整掌握災情仍需一段時間。日本首相高市早苗也正協...

強震後熊本縣內36死逾9200人避難 未來高溫恐達40度

日本熊本縣7月28日下午發生強震，熊本縣政府今天表示，包含2名還在調查是否屬於災害相關死亡的死者在內，縣內共有36人死亡...

日本強震慈濟人來了 首批賑災物資今由華航空運配送災區

日本熊本縣上月28日發生規模7.1的強震，截至目前已有35人死亡。慈濟基金會跨國援助上百組福慧床及福慧隔屏，今天由中華航空協助載運到日本，將配送到災區避難所提供災民使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。