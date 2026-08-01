日本熊本晚間再震！規模4.7、最大震度5弱 暫無海嘯風險

日本熊本縣上月28日發生規模7.1的強震，截至目前已有35人死亡。慈濟基金會跨國援助上百組福慧床及福慧隔屏，今天由中華航空協助載運到日本，將配送到災區避難所提供災民使用。

2026-08-01 12:55