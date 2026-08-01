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日本熊本晚間再震！規模4.7、最大震度5弱 暫無海嘯風險
日本熊本縣今天晚間再次發生地震。根據日本氣象廳，當地時間晚上9時47分（台北時間8時47分）左右，熊本縣熊本地方發生規模4.7地震，震源深度約10公里，最大震度5弱，所幸此次地震沒有引發海嘯風險。
根據氣象廳觀測，最大震度5弱出現在熊本縣宇城市；震度4地區包括熊本市西區、南區、八代市、宇土市、美里町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町及冰川町等地。
此外，熊本市中央區、東區、北區，以及玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、大津町、菊陽町、阿蘇市、高森町、南阿蘇村、上天草市等地均觀測到震度3。
熊本當局呼籲民眾留意未來可能發生的餘震，並持續關注官方發布的最新地震資訊。
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