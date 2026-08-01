異鄉打工遇強震…5名越南青年勇救老婦 另一名同鄉卻葬身震災

日本熊本縣周二發生強震，在當地的越南移工留下兩段截然不同的故事：5名越南青年在八代市奮勇救出一名年逾9旬受困婦人；另一名24歲的技能實習生則不幸在甲佐町工廠罹難。

每日新聞報導，地震發生時，八代市感受到最大震度6強搖晃。5名持「特定技能」在留資格來日、在八代市興善寺町種植花椰菜的越南青年，當時剛結束一大早開始的工作，下班在家休息。

地震一停，他們走到屋外，發現隔壁房屋已經倒塌，驚覺「奶奶還在裡面！」受困的是一名90多歲獨居老婦人。5人表示，每天上班時都會和她打招呼，彼此相當熟悉。

考量直接爬上瓦礫堆相當危險，5人決定先由兩人透過倒塌房屋的縫隙，不斷呼喊「奶奶、奶奶」，幸好聽到了回應。隨後，附近居民也趕來協助，大家向鄰居借來鋸子，一邊切開壓住的木材，一邊展開救援。約30分鐘後，眾人終於將老婦人抱出瓦礫堆，成功救出。

救援過程中，5人持續對她喊著「加油、加油」，直到老婦人被送上救護車。她雖然腿部骨折，但意識清楚，順利保住一命。

25歲的黎輝俊說：「每天去工作時，奶奶都會親切地和我們打招呼，我一直把她當成自己的奶奶。她能平安獲救，我真的非常高興。」

附近居民也說：「因為這5個人立刻行動，才能這麼快把人救出來，撿回了一條命。」

只是，救人的5名青年也是受災戶。他們住的房子家具全倒，暫時無法居住，目前只能睡在工作場所的汽車或貨櫃裡。

同樣來自越南，24歲技能實習生陳文山卻沒有這麼幸運。熊本日日新聞報導，陳文山今年1月才來到日本，在熊本縣甲佐町一家工廠工作，希望多賺點錢改善家裡生活。地震發生後，他疑似遭到起重機壓住，不幸身亡。

陳文山的告別彌撒今天在熊本市中央區手取教會舉行，約200人前來送別，包括同事、朋友以及熊本當地的越南僑民。教堂擠滿了人，不少人只能站在走廊參加儀式。

特地從兵庫縣趕來的29歲哥哥陳文進，坐在靈柩旁不斷落淚。他說，弟弟來日本前不久，妻子才剛生下兒子。為了養家，他留下妻兒，一個人到日本工作。

哥哥回憶，弟弟曾說，「工作雖然辛苦，但有前輩照顧，生活過得很好」。他知道弟弟從事搬運重物的工作，也一直提醒弟弟一定要注意安全。

陳文山原本最大的心願是存錢回越南蓋房子，讓家人過更好的生活。如今這個夢想沒能實現，家屬預計將他的遺體火化後，把骨灰帶回越南安葬。

越通社報導，熊本越南人另有一名傷者為居住在宇城市的越南移工妻子。因房屋牆體倒塌導致其受傷，目前在醫院接受搶救，無生命危險。