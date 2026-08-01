熊本強震暖心互助 能登強震受災戶連夜馳援回報「救命恩情」

日本熊本縣7月28日下午發生強震，當地斷水停電，酷暑更讓狀況雪上加霜。不過當地不少有餘力的民眾主動伸出援手，也有能登半島地震時的受災民眾，連夜趕路為災民提供支援。

日本「讀賣新聞」報導，在當時觀測到最大震度7的熊本地震災區，酷暑讓避難生活更加艱苦。在震度達7的冰川町，一對從事番茄農戶的夫婦，40歲的宮崎修太與39歲宮崎悅子，就在自家空地上設置了兩個充氣戲水池，開放給當地的受災家庭使用。

冰川町內雖然約有3200戶仍處於斷水狀態，但宮崎家因為有井水，因此得以確保水源。除了開放戲水池之外，他們也提供井水供大家洗衣使用。宮崎悅子表示：「我想孩子們也因為地震而心神不寧，希望這能給大家帶來一點療癒效果。」

宮崎夫婦的家在去年夏天曾遭遇水災，兩人的番茄田與車輛皆被淹沒。就在他們走投無路之際，農友們伸出援手，幫忙清理，當時剛種下的番茄幼苗，也得以重新栽種。宮崎修太表示：「如果沒有大家的幫忙，根本無法順利收成。」

而這次地震後，在宮崎悅子的提議下，他們在充氣游泳池裡放滿了水，並自7月29日起向當地的家長們發出通知，也在社群媒體上呼籲大家前來使用，隨後便有許多家庭陸續造訪。

一位家中持續斷水的34歲冰川町居民今天帶著兩個女兒前來，並高興地表示：「能洗衣服，又能在炎熱的天氣裡玩水，真的幫了大忙。」該民眾的10歲長女也笑著表示：「雖然家裡因為地震變得很糟糕，但天氣很熱，能來戲水池玩真的很開心。」

宮崎悅子則表示：「看到孩子們充滿活力地玩耍、歡鬧的樣子，我們也很開心，希望大家能輕鬆隨性地來玩。」

不只熊本受災地區民眾彼此互助，在2024年能登半島地震中受重創的石川縣民眾，也挺身投入熊本的救援工作。

在能登半島地震發生一個月後的2024年2月，能登町曾收到來自熊本縣八代市與冰川町所提供的約1000塊避難所用榻榻米。熊本縣八代市與冰川町正是日本榻榻米原料藺草知名產地。

當時，能登町的高齡受災戶紛紛表達感激：「能睡在習慣的榻榻米上，心情終於平復了許多。」

這次熊本地震後，能登町危機管理室的49歲主幹事山口龍次郎表示：「我們希望能盡可能提供支援，表達感激之情。」他與危機管理室的同事7月30日從能登町出發，輪流開車，連夜趕路約800公里抵達冰川町。

回憶起兩年前，山口龍次郎的住宅嚴重受損，當時他仍堅守崗位負責分發支援物資。山口龍次郎感慨表示：「那時真的很感謝來自全國各地的支援。」

他指出，特別是當時長達近半年的停水期間，廁所沖水成了極大難題，多虧其他地方政府派遣的流動廁所車才解決了燃眉之急。有了這個經驗，能登町於今年4月正式引進了「流動廁所車」。

「流動廁所車」是一台配備2間廁所、儲水量可供沖水約120次的車輛。

截至31日下午2時，冰川町仍有約3200戶處於斷水狀態。能登町這次決定無限期出借「流動廁所車」，直到當地恢復供水為止。

在前往冰川町的途中，看到倒塌的建築物，山口龍次郎表示：「這讓我想起了能登半島地震，心裡非常難過。」他也對冰川町當地職員表示：「雖然能登町目前仍在復原重建的過程中，很難提供中長期的支援，但我們擁有發放『受災證明書』等豐富的實務經驗。只要有我們做得到的事，請務必讓我們盡一份心力。」

而在當時觀測到震度7的熊本縣宇城市，市役所附近的避難所也於31日開始啟用來自石川縣輪島市的大型「流動廁所車」。車內設有4間男女分設的獨立廁所，另配備有尿布更換台與輪椅升降裝置的多功能無障礙廁所。

石川縣輪島市於去年11月引進「流動廁所車」，這次是在宇城市的請求下，首次將其投入災害支援任務。

一位家中斷水的73歲宇城市居民表示：「因為廁所不能用，我之前一直不敢喝水。同為災區，石川縣民眾真的很懂我們需要什麼支援。」

根據石川縣統計，在能登地震發生後的2年半裡，熊本縣內各地方政府累計共派遣約5000人次前往石川縣，協助進行房屋受損調查以及避難所的開設與營運等工作。

輪島市也預計於2日向曾支援其受災建築物公費拆除業務的熊本縣宇土市，發送3000份即食沖泡米飯、400公升飲用水以及數百個攜帶式簡易廁所。

輪島市總務課長坂本修表示：「在能登半島地震時，熊本的朋友們給予了我們很大的幫助。同為災區，我們希望能好好報答這份恩情。」

斷水斷電之際，熊本災區居民還遇到難熬的酷暑夾擊。當地因受災而暫停營業的超商，卻主動免費向民眾發放庫存的飲用水及糖果。

在受災最嚴重的地區之一宇城市，暫時停業的SuperCenter Trial宇城店門口聚集了許多民眾，排隊等著領免費的飲用水與糖果零食。

店家周圍停電斷水，甚至有房屋倒塌。隨著氣溫飆高，在自來水、電力、瓦斯中斷的地區，生活極為艱困，因此店家選擇自主發放物資。

Super Center Trial宇城店店員三浦康志表示：「地震後，在停車場避難的人變多了。我心想『絕對不能讓大家中暑』，才決定這麼做。」

該店的貼文下方也湧入不少日本網友留言表示，「停水期間，我們領到了寶貴的飲用水、飯糰和雞蛋。真的非常感謝」、「等一切恢復正常後，我們一定會來買很多東西」。