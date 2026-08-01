熊本強震最暖一幕！19歲青年兩度冒死鑽廢墟 瓦礫堆中救回2命

日本熊本縣八代市周二發生強震，造成多棟民宅倒塌。在救援人員尚未到場前，一名19歲青年挺身而出，憑藉平時學習的防災知識，先後救出2名受困瓦礫中的高齡婦人。懷抱著「如果不是我，就沒有人了」的使命感，讓他毫不猶豫展開救援。

產經新聞報導，居住於熊本市的19歲青年安齊俊聖，地震發生當時剛結束建築工地的工作，與同事開車返家途中，突然感受到車身劇烈左右搖晃。下車查看時，只見周圍民宅接連從屋頂開始崩塌，揚起大片塵土，四周不斷傳來民眾焦急的呼救聲。

當時消防與救援隊尚未抵達。安齊平時曾向自衛隊出身的友人學習防災與救援知識，自認比一般人更了解救援工作，但從未有過實際救援經驗。

不過，安齊心想，如果自己不行動，「這樣下去，原本能救活的人，可能就救不了。」於是絲毫沒有猶豫，開始逐戶查看倒塌的住宅。

他首先發現在一棟木造建築的1樓，一名高齡婦人雙腿被瓦礫壓住，動彈不得，附近居民正心急地準備將她直接拉出。安齊立刻制止，因為肌肉長時間遭重物壓迫後，如果突然將患者拉出，可能引發「擠壓症候群」，導致受損肌肉釋放毒素進入全身，引發休克甚至死亡。

安齊仔細觀察傷者的腿部變色情況，冷靜指揮現場民眾，一塊一塊移開瓦礫，最後成功將婦人平安救出。婦人送醫後並無生命危險。

不久後，安齊又趕往另一棟倒塌的木造民宅。一名80多歲婦人受困屋內，家屬焦急地在現場求救。雖然當時距離地震已經過數小時，部分警消也已到場，但由於受災範圍太廣，無法立即展開救援。

安齊鑽進滿是瓦礫的建築物內，循著微弱呼救聲，在黑暗中找到躲在桌下的婦人。他事後表示，「如果再次坍塌，我自己也可能喪命，但身體就是自然地動了起來」。這份使命感，令他忘記了恐懼。

聽見婦人輕聲說著「想喝水」，安齊以脫脂棉沾水輕輕潤濕她的嘴唇，再借來鏈鋸，切割散落的木樑，固定在倒塌的屋頂與地面之間，當作臨時支撐。確認現場安全後，終於將婦人順利救出。婦人送醫後僅受輕傷，隔天便出院，家屬事後也特地打電話向他表達感謝。

安齊多次進入滿是碎玻璃與瓦礫的倒塌建築，雙臂留下不少傷。如今地震發生已有數天，他仍揹著裝滿救援物資的背包，在受災最嚴重的地區來回奔走，協助運送生活物資，希望能為更多災民盡一份心力。

安齊說，不會要求任何人為了救人而冒著生命危險，但希望每個人都能相信，「自己也有能力做些什麼」。

重大災害發生時，即使是專業救援隊，也不可能第一時間照顧到所有受災現場。正是如同安齊這份願意伸出援手的心，讓更多生命因此獲得守護。