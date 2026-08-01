震垮40處石垣！熊本強震重創文化財 高市早苗擬3日赴災區視察
日本熊本縣7月28日下午發生強震，縣內多處歷史建築、城跡等文化財受損，要完整掌握災情仍需一段時間。日本首相高市早苗也正協調於8月3日前往熊本災區視察。
日本「讀賣新聞」報導，在當時觀測到震度6強的八代市，作為國家指定名勝的松濱軒就受到嚴重損壞。
除了木造瓦片屋頂的主屋部分結構與番所（警衛室）倒塌外，土藏（倉庫）也嚴重傾斜，瓦片與土牆碎片散落一地。國家指定史蹟八代城跡的石垣也出現總長達200公尺的大規模崩落。
松濱軒是熊本藩筆頭家老（首席家老）兼八代城主松井家的別邸，建於1688年。
在當時觀測到震度7的冰川町，國家重要文化財建築物「冰川町營造酒屋」的紅磚牆也倒塌。報導指出，該建築內建於1832年的主屋也有傾斜，足見當時劇烈的橫向搖晃。
冰川町政府已在建築前擺放紅色三角錐阻止民眾靠近，並表示：「目前以人命為最優先考量，暫時無法進行進一步的處置。」
也有部分文化財是在2016年熊本地震受損後，復原工程仍在進行期間，再次遭受震災。
本次地震觀測到震度5強的日本特別史跡熊本城，截至31日，已確認包含西出丸西側與數寄屋丸等40處石垣崩落。作為國家重要文化財的監物櫓牆面也出現損傷。
熊本市原本預計將2016熊本地震後的整體復原完成時間定在2037年，但此次地震又造成新的損害。
熊本城綜合事務所表示：「這次震災會對復原計畫造成多大程度的影響，後續將再進行評估。」
在當時觀測到震度6強的嘉島町，作為國家指定史跡的井寺古墳在2016年地震中，墳丘與石室便已嚴重損壞，仍在評估修復方法。
如今受到本次震災影響，石室內部又有落石與土砂流入。嘉島町教育委員會負責人說明：「這次的損害勢必會影響到未來的復原計畫。」
此外，在震度5弱的人吉市，作為國家指定史跡的人吉城跡與大村橫穴群，也確認有地裂及落石等受損情形。
熊本縣文化課表示：「根據目前掌握的資訊，災情主要集中在熊本縣南部。此外，部分自治體目前還無暇調查文化財的受損狀況，預計未來的受災件數還會持續增加。」
而日本首相高市早苗正協調於8月3日前往熊本縣視察地震災區。除了預計與受災地方自治體首長等交換意見外，目前也在研議造訪避難所。
首相官邸指出，此行主要是為了親自確認受災狀況，並展現政府全力支援災區的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。