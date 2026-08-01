震垮40處石垣！熊本強震重創文化財 高市早苗擬3日赴災區視察

日本熊本縣7月28日下午發生強震，縣內多處歷史建築、城跡等文化財受損，要完整掌握災情仍需一段時間。日本首相高市早苗也正協調於8月3日前往熊本災區視察。

日本「讀賣新聞」報導，在當時觀測到震度6強的八代市，作為國家指定名勝的松濱軒就受到嚴重損壞。

除了木造瓦片屋頂的主屋部分結構與番所（警衛室）倒塌外，土藏（倉庫）也嚴重傾斜，瓦片與土牆碎片散落一地。國家指定史蹟八代城跡的石垣也出現總長達200公尺的大規模崩落。

松濱軒是熊本藩筆頭家老（首席家老）兼八代城主松井家的別邸，建於1688年。

在當時觀測到震度7的冰川町，國家重要文化財建築物「冰川町營造酒屋」的紅磚牆也倒塌。報導指出，該建築內建於1832年的主屋也有傾斜，足見當時劇烈的橫向搖晃。

冰川町政府已在建築前擺放紅色三角錐阻止民眾靠近，並表示：「目前以人命為最優先考量，暫時無法進行進一步的處置。」

也有部分文化財是在2016年熊本地震受損後，復原工程仍在進行期間，再次遭受震災。

本次地震觀測到震度5強的日本特別史跡熊本城，截至31日，已確認包含西出丸西側與數寄屋丸等40處石垣崩落。作為國家重要文化財的監物櫓牆面也出現損傷。

熊本市原本預計將2016熊本地震後的整體復原完成時間定在2037年，但此次地震又造成新的損害。

熊本城綜合事務所表示：「這次震災會對復原計畫造成多大程度的影響，後續將再進行評估。」

在當時觀測到震度6強的嘉島町，作為國家指定史跡的井寺古墳在2016年地震中，墳丘與石室便已嚴重損壞，仍在評估修復方法。

如今受到本次震災影響，石室內部又有落石與土砂流入。嘉島町教育委員會負責人說明：「這次的損害勢必會影響到未來的復原計畫。」

此外，在震度5弱的人吉市，作為國家指定史跡的人吉城跡與大村橫穴群，也確認有地裂及落石等受損情形。

熊本縣文化課表示：「根據目前掌握的資訊，災情主要集中在熊本縣南部。此外，部分自治體目前還無暇調查文化財的受損狀況，預計未來的受災件數還會持續增加。」

而日本首相高市早苗正協調於8月3日前往熊本縣視察地震災區。除了預計與受災地方自治體首長等交換意見外，目前也在研議造訪避難所。

首相官邸指出，此行主要是為了親自確認受災狀況，並展現政府全力支援災區的決心。