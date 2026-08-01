快訊

大門突卡死！獨居女湊門縫驚見「多隻人腳」嚇壞 真相曝光氣到報警

美伊戰爭還沒打完…中油宣布汽柴油、桶裝瓦斯全凍漲 合計吸收162.7億元

聽新聞
0:00 / 0:00

震垮40處石垣！熊本強震重創文化財 高市早苗擬3日赴災區視察

中央社／ 熊本縣1日綜合外電報導
日本首相高市早苗也正協調於8月3日前往熊本災區視察。美聯社
日本首相高市早苗也正協調於8月3日前往熊本災區視察。美聯社

日本熊本縣7月28日下午發生強震，縣內多處歷史建築、城跡等文化財受損，要完整掌握災情仍需一段時間。日本首相高市早苗也正協調於8月3日前往熊本災區視察。

日本「讀賣新聞」報導，在當時觀測到震度6強的八代市，作為國家指定名勝的松濱軒就受到嚴重損壞。

除了木造瓦片屋頂的主屋部分結構與番所（警衛室）倒塌外，土藏（倉庫）也嚴重傾斜，瓦片與土牆碎片散落一地。國家指定史蹟八代城跡的石垣也出現總長達200公尺的大規模崩落。

松濱軒是熊本藩筆頭家老（首席家老）兼八代城主松井家的別邸，建於1688年。

在當時觀測到震度7的冰川町，國家重要文化財建築物「冰川町營造酒屋」的紅磚牆也倒塌。報導指出，該建築內建於1832年的主屋也有傾斜，足見當時劇烈的橫向搖晃。

冰川町政府已在建築前擺放紅色三角錐阻止民眾靠近，並表示：「目前以人命為最優先考量，暫時無法進行進一步的處置。」

也有部分文化財是在2016年熊本地震受損後，復原工程仍在進行期間，再次遭受震災。

本次地震觀測到震度5強的日本特別史跡熊本城，截至31日，已確認包含西出丸西側與數寄屋丸等40處石垣崩落。作為國家重要文化財的監物櫓牆面也出現損傷。

熊本市原本預計將2016熊本地震後的整體復原完成時間定在2037年，但此次地震又造成新的損害。

熊本城綜合事務所表示：「這次震災會對復原計畫造成多大程度的影響，後續將再進行評估。」

在當時觀測到震度6強的嘉島町，作為國家指定史跡的井寺古墳在2016年地震中，墳丘與石室便已嚴重損壞，仍在評估修復方法。

如今受到本次震災影響，石室內部又有落石與土砂流入。嘉島町教育委員會負責人說明：「這次的損害勢必會影響到未來的復原計畫。」

此外，在震度5弱的人吉市，作為國家指定史跡的人吉城跡與大村橫穴群，也確認有地裂及落石等受損情形。

熊本縣文化課表示：「根據目前掌握的資訊，災情主要集中在熊本縣南部。此外，部分自治體目前還無暇調查文化財的受損狀況，預計未來的受災件數還會持續增加。」

而日本首相高市早苗正協調於8月3日前往熊本縣視察地震災區。除了預計與受災地方自治體首長等交換意見外，目前也在研議造訪避難所。

首相官邸指出，此行主要是為了親自確認受災狀況，並展現政府全力支援災區的決心。

熊本 強震 高市早苗 熊本地震 日本

延伸閱讀

熊本強震過後…第3天搜救行動僅剩AEON商場 日相高市擬勘災

外觀沒事更要當心！熊本強震「1種搖晃」藏致命傷 中小樓房餘震恐秒倒

熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

熊本7.1地震重創當地 為何中央統計罹難數多於地方？原因曝光

相關新聞

熊本強震最暖一幕！19歲青年兩度冒死鑽廢墟 瓦礫堆中救回2命

日本熊本縣八代市周二發生強震，造成多棟民宅倒塌。在救援人員尚未到場前，一名19歲青年挺身而出，憑藉平時學習的防災知識，先...

震垮40處石垣！熊本強震重創文化財 高市早苗擬3日赴災區視察

日本熊本縣7月28日下午發生強震，縣內多處歷史建築、城跡等文化財受損，要完整掌握災情仍需一段時間。日本首相高市早苗也正協...

強震後熊本縣內36死逾9200人避難 未來高溫恐達40度

日本熊本縣7月28日下午發生強震，熊本縣政府今天表示，包含2名還在調查是否屬於災害相關死亡的死者在內，縣內共有36人死亡...

日本強震慈濟人來了 首批賑災物資今由華航空運配送災區

日本熊本縣上月28日發生規模7.1的強震，截至目前已有35人死亡。慈濟基金會跨國援助上百組福慧床及福慧隔屏，今天由中華航空協助載運到日本，將配送到災區避難所提供災民使用。

日本又震！青森外海規模5.8地震 北海道、東北最大震度4

日本青森縣東部外海當地時間1日上午11時48分左右發生規模5.8地震，北海道、青森縣、岩手縣觀測到最大震度4，秋田縣北部也觀測到震度2，但未引發海嘯。

震後報過平安！22歲女逃出熊本永旺 疑「因公司指示」折返罹難

日本28日發生最大震度7的「令和8年熊本地震」，至7月31日已進入第4天。嘉島町「永旺夢樂城熊本」震後不久發生爆炸，目前已確認7人死亡。其中一名死者的家屬接受RKK熊本放送採訪，吐露內心悲痛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。