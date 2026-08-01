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日本強震慈濟人來了 首批賑災物資今由華航空運配送災區

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供

日本熊本縣上月28日發生規模7.1的強震，截至目前已有35人死亡。慈濟基金會跨國援助上百組福慧床及福慧隔屏，今天由中華航空協助載運到日本，將配送到災區避難所提供災民使用。

慈濟基金會長期投入國內、國際災害援助，以回收塑料研發而成的環保福慧床，輕便好收納；此外，慈濟8年前援助花蓮0206大地震救災工作時，看到收容處所的災民毫無隱私，隔年研發出環保材質的福慧隔屏，像帳篷一樣可以隔開空間，保障隱私，花蓮這幾次堰塞湖撤離收容工作，福慧隔屏也派上用場。

熊本地震發生後，慈濟基金會就透過日本分會持續關切災情，當地回報八代市避難所有不少長輩，多半只能打地鋪，慈濟基金會立即動起來，昨天在桃園八德倉庫打包賑災物資，送到桃園國際機場，今天由華航免費協助，直送日本，再由日本分會配送到災區。

熊本地震發生後，救災工作持續進行中，慈濟基金會表示，感謝華航協助，讓首批賑災物資能迅速送達災會，將持續關注災情發展，視災區需求持續提供協助。

日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供

日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會研發的福慧床，在日前花蓮萬里溪堰塞湖撤離時，提供災民休憩使用。聯合報系資料照
慈濟基金會研發的福慧床，在日前花蓮萬里溪堰塞湖撤離時，提供災民休憩使用。聯合報系資料照

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