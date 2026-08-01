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日本又震！青森外海規模5.8地震！北海道、東北最大震度4
日本青森縣東部外海當地時間1日上午11時48分左右發生規模5.8地震，北海道、青森縣、岩手縣觀測到最大震度4，秋田縣北部也觀測到震度2，但未引發海嘯。
日本氣象協會與秋田放送1日表示，這起地震震央位於青森縣東部外海北緯41.3度、東經142.0度，震源深度約80公里，推測規模為5.8。北海道函館市、青森縣平內町與外濱町，以及岩手縣二戶市等地觀測到最大震度4。北海道千歲市、青森縣青森市與津輕市，以及岩手縣宮古市與久慈市等地則觀測到震度3。
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