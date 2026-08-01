日本又震！青森外海規模5.8地震！北海道、東北最大震度4

日本28日發生最大震度7的「令和8年熊本地震」，至7月31日已進入第4天。嘉島町「永旺夢樂城熊本」震後不久發生爆炸，目前已確認7人死亡。其中一名死者的家屬接受RKK熊本放送採訪，吐露內心悲痛。

2026-08-01 09:32