日本熊本強震…醫師公會全聯會捐1000萬日圓 協助當地重建

日本熊本縣日前發生規模7.1的強震，根據最新統計，死亡人數增至17人、6人無生命跡象、5人傷勢嚴重。國內多家企業、銀行相繼捐款救災，中華民國醫師公會全國聯合會今也宣布，代表全台醫師捐贈1000萬日圓（約新台幣200萬元），並透過日本醫師會的醫療救援及災害支援體系。

全聯會理事長陳相國表示，台灣與日本長期以來情誼深厚，兩國醫界也在醫療專業、公共衛生及災害醫療等領域交流密切。每逢重大災害發生，台日雙方總是第一時間相互扶持、伸出援手。台灣同處地震頻繁地區，對於地震造成的生命威脅、醫療壓力及重建挑戰感同身受。希望這筆捐款能迅速投入災區的緊急醫療救護、災民安置及災後重建，也祈願受傷民眾早日康復、受災地區救援工作順利進行，並期盼災區民眾早日恢復正常生活、重建家園。