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熊本7.1強震 醫師公會全聯會捐1千萬日圓
日本熊本28日遭規模7.1強震重擊，釀人員傷亡及公共設施嚴重受損，醫師公會全聯會今天表示，將捐贈1000萬日圓，透過日本醫師會支援醫療照護、救災與重建。
時隔10年，日本熊本縣再度發生強震，造成多人傷亡與多棟房屋倒塌及道路基礎設施損毀等災情，災區至今仍持續面臨餘震威脅。
為協助日本賑災，中華民國醫師公會全國聯合會今天透過新聞稿表示，將代表全國醫師同仁捐贈1000萬日圓（約新台幣200萬元），透過日本醫師會的醫療救援及災害支援體系，將資源妥善運用於熊本地震災區醫療照護、受災醫療機構復原及其他相關救援工作。
醫師公會全聯會理事長陳相國表示，台灣同處地震頻繁地區，對於地震造成的生命威脅、醫療壓力及重建挑戰感同身受，且台灣與日本長期以來情誼深厚，兩國醫界在醫療專業、公共衛生及災害醫療等領域交流密切。
醫師公會表示，盼這筆捐款能迅速投入災區的緊急醫療救護、災民安置及災後重建，也祈願受傷民眾早日康復、受災地區救援工作順利進行，並期盼災區民眾早日恢復正常生活、重建家園。
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