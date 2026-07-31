熊本7.1強震 醫師公會全聯會捐1千萬日圓

日本熊本縣表示，截至卅日下午三時（台灣時間同日下午二時），廿八日發生的「令和八年（二○二六年）熊本地震」已釀成卅四人罹難。其中該縣上益城郡嘉島町的「永旺夢樂城」已七人喪生；「日本製紙」在該縣八代市的工廠已八人喪生。

2026-07-31 00:00