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高市早苗再發文！感謝各方關心熊本地震 台灣與多國並列名單

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文指出，針對熊本地震，日方收到各方慰問訊息及援助提議，為此表達誠摯感謝，感謝名單中也包含台灣。 路透社
日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文指出，針對熊本地震，日方收到各方慰問訊息及援助提議，為此表達誠摯感謝，感謝名單中也包含台灣。 路透社

日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文指出，針對熊本地震，日方收到各方慰問訊息及援助提議，為此表達誠摯感謝，感謝名單中也包含台灣。

高市早苗在X以英文發文寫道：「針對2026年熊本地震，我們截至今日已收到來自許多國家、地區及國際組織的誠摯慰問訊息，以及具體的援助提議。謹藉此機會，再次向各位表達我最誠摯的感謝。」

高市早苗隨後列出的名單包括：

阿爾巴尼亞、澳洲、亞塞拜然、比利時、巴西、保加利亞、柬埔寨、加拿大、中國、克羅埃西亞、捷克、吉布地、埃及、薩爾瓦多、斐濟、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、印度、伊朗、以色列、義大利、約旦、科索沃、科威特、拉脫維亞、立陶宛、馬爾地夫、馬爾他、墨西哥、蒙古、尼泊爾、挪威、巴基斯坦、巴拉圭、秘魯、菲律賓、葡萄牙、卡達、韓國、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、英國、美國、委內瑞拉、越南、巴勒斯坦、台灣，以及東南亞國家協會（ASEAN）秘書處、中美洲統合體系（SICA）、歐洲聯盟（EU）、國際勞工組織（ILO）、聯合國（UN）、聯合國開發計畫署（UNDP）、聯合國大學（UNU）等國際組織。

值得注意的是，高市早苗在這則貼文中將Taiwan與各國並列，而非歸入中國，名單中China與Taiwan分別作為獨立項目列出。

熊本 強震 熊本地震 日本

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