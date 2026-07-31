熊本強震過後…第3天搜救行動僅剩AEON商場 日相高市擬勘災

今天是日本熊本強震過後第3天，日本政府發言人宣布，除了地震後發生大規模爆炸的永旺商場，警消接獲通報而展開的搜救行動已全部結束。日媒披露，日相最快8月3日赴熊本勘災。

「西日本新聞」報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天上午宣布，包含正在確認的案例在內，這次地震的罹難者增至35人。

他也表示，警消在熊本縣獲報後啟動的搜救行動，除了熊本縣嘉島町的「永旺（AEON）夢樂城熊本」，其餘已經全部結束。

木原也說明，警方也出動警犬進入永旺商場參與搜救，以確認是否有人還困在商場。

他也表示，日本中央主動支援的24萬瓶寶特瓶飲料，已經有3萬瓶送抵災區，此外，日本國土交通省、自衛隊等單位計劃總計出動94輛水車支援災區用水。

熊本縣這週發生規模7.1強震，除了有房屋倒塌之外，也造成停水、停電，以及道路等基礎建設受損，近一萬人在避難。此外，地震也影響當地半導體相關工廠運作。

共同社30日引述數名日本政府消息人士披露，日相高市早苗正在協調最快於8月3日前往熊本勘災，將視當地的狀況以及天候做出最終決定。

熊本縣本月28日下午4時27分（台北時間下午3時27分）發生規模7.1強震。熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7；熊本縣熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町觀測到震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱。