快訊

台股飆漲3186是讓你跑的 陳嘉偉警示：只有空頭市場才會出現這種暴漲

愛心餐發到變質！阿婆邊吃便當邊排隊 店家詢問被嗆心寒：停止供應

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本7.1強震 台南開「賑災專戶」黃偉哲號召捐款助重建

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）今天在記者會宣布南市府正式開設「0728日本熊本賑災專案」，協助災區盡速重建，匯聚台南的善意，成為災區重建的重要力量，行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男與台南市日本人協會理事長奧西克應邀出席，感謝台灣的暖心舉動。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）今天在記者會宣布南市府正式開設「0728日本熊本賑災專案」，協助災區盡速重建，匯聚台南的善意，成為災區重建的重要力量，行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男與台南市日本人協會理事長奧西克應邀出席，感謝台灣的暖心舉動。記者吳淑玲／攝影

日本熊本縣7月28日發生芮氏規模7.1強震，造成民眾傷亡及多處建築、道路受損。台南市長黃偉哲今天宣布成立「0728日本熊本賑災專案」，自即日起至8月31日止接受捐款，盼匯聚台南力量，協助熊本災後重建。

記者會邀請行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男、台南市日本人協會理事長奧西克彥出席，感謝台灣各界關懷與支持。

黃偉哲表示，熊本相隔10年再度遭遇強震，市府第一時間向熊本縣政府及友誼城市宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）表達慰問。由於台南過去曾在0206震災、楠西地震及丹娜絲風災獲得日本援助，此刻台南也責無旁貸伸出援手。

黃偉哲表示，不斷有熱心民眾詢問捐款事宜，台南責無旁貸，必須挺身而出給予支援，且透過設立賑災專戶，期望透過公私協力，號召各界共同協助熊本重建工作，延續台日患難中互助的珍貴情誼。

社會局表示，「0728日本熊本賑災專案」開放線上及金融機構捐款，善款未來將匯入熊本賑災專戶，專款專用並依法公告。

線上捐款可至「台南市社會救助金專戶線上捐款平台」，選擇「0728日本熊本賑災專案」；金融機構捐款帳戶為臺灣銀行台南分行（0040093），帳號009-045-065-055，戶名「台南市政府社會局社會救助金專戶」，指定用途填寫「捐助0728日本熊本賑災專案」。

台南市長黃偉哲（右二）今天在記者會宣布南市府正式開設「0728日本熊本賑災專案」，協助災區盡速重建，匯聚台南的善意，成為災區重建的重要力量，行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男與台南市日本人協會理事長奧西克應邀出席，感謝台灣的暖心舉動。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）今天在記者會宣布南市府正式開設「0728日本熊本賑災專案」，協助災區盡速重建，匯聚台南的善意，成為災區重建的重要力量，行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男與台南市日本人協會理事長奧西克應邀出席，感謝台灣的暖心舉動。記者吳淑玲／攝影

熊本 強震 熊本地震 日本 黃偉哲

延伸閱讀

熊本7.1強震 黃偉哲：感念日本援助 台南願盡全力協助

外交部開設熊本地震賑災專戶 8月1日起接受民間捐款

熊本有難！ 高市府宣布捐1500萬日圓、陳其邁個人捐50萬日圓

熊本有難！ 高市府宣布捐1500萬日圓、陳其邁個人捐50萬日圓

相關新聞

熊本強震災情：永旺爆炸7死 災區仍無水電 高市下周才去災區

日本熊本縣表示，截至卅日下午三時（台灣時間同日下午二時），廿八日發生的「令和八年（二○二六年）熊本地震」已釀成卅四人罹難。其中該縣上益城郡嘉島町的「永旺夢樂城」已七人喪生；「日本製紙」在該縣八代市的工廠已八人喪生。

熊本7.1強震 台南開「賑災專戶」黃偉哲號召捐款助重建

日本熊本縣7月28日發生芮氏規模7.1強震，造成民眾傷亡及多處建築、道路受損。台南市長黃偉哲今天宣布成立「0728日本熊本賑災專案」，自即日起至8月31日止接受捐款，盼匯聚台南力量，協助熊本災後重建。

熊本7.1地震重創當地 為何中央統計罹難數多於地方？原因曝光

日本熊本縣這周發生強震過後，截至30日上午，中央發布的死亡人數持續多於地方的數據，曾造成混亂，原因是雙方統計方式不一。熊...

熊本強震至少34死 AI災難片、「我被活埋」求救文瘋傳

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，日本社群媒體上充斥著虛構的求救訊息，以及各種AI製作的災情假影片，恐干擾救災工作推進。日媒呼籲民眾勿輕信、勿轉傳來源不明的資訊。熊本縣表示，截至30日下午3時，地震已造成34人罹難。

熊本強震鄭麗文親慰問 日代表感謝台灣朝野關懷

日本熊本地區發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今天前往日本台灣交流協會，交付慰問信及捐款，由日本駐台代表片山和之親自接受。鄭麗文說，希望未來台日能加強防災救災的交流與合作。片山則感謝地震發生以來，台灣許多朝野人士的衷心慰問。

熊本地震捐百萬元助賑災 鄭麗文：盼台日深化防災交流合作

日本熊本728發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今赴日本台灣交流協會捐款，由代表片山和之親自接待。鄭麗文今午表示，她以個人名義捐款100萬元給熊本縣，盼能為災區的救援與重建略盡綿力，也盼未來台灣和日本可以持續深化防災救災的交流與合作，共同提升面對天然災害的韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。