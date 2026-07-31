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熊本7.1強震 台南開「賑災專戶」黃偉哲號召捐款助重建
日本熊本縣7月28日發生芮氏規模7.1強震，造成民眾傷亡及多處建築、道路受損。台南市長黃偉哲今天宣布成立「0728日本熊本賑災專案」，自即日起至8月31日止接受捐款，盼匯聚台南力量，協助熊本災後重建。
記者會邀請行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男、台南市日本人協會理事長奧西克彥出席，感謝台灣各界關懷與支持。
黃偉哲表示，熊本相隔10年再度遭遇強震，市府第一時間向熊本縣政府及友誼城市宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）表達慰問。由於台南過去曾在0206震災、楠西地震及丹娜絲風災獲得日本援助，此刻台南也責無旁貸伸出援手。
黃偉哲表示，不斷有熱心民眾詢問捐款事宜，台南責無旁貸，必須挺身而出給予支援，且透過設立賑災專戶，期望透過公私協力，號召各界共同協助熊本重建工作，延續台日患難中互助的珍貴情誼。
社會局表示，「0728日本熊本賑災專案」開放線上及金融機構捐款，善款未來將匯入熊本賑災專戶，專款專用並依法公告。
線上捐款可至「台南市社會救助金專戶線上捐款平台」，選擇「0728日本熊本賑災專案」；金融機構捐款帳戶為臺灣銀行台南分行（0040093），帳號009-045-065-055，戶名「台南市政府社會局社會救助金專戶」，指定用途填寫「捐助0728日本熊本賑災專案」。
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