熊本重災區汽油不足 災民車上避難熱到難入眠

今天是日本熊本縣強震過後第3天，重災區持續面臨汽油不足的窘境，像是宇城市有大批民眾在車上避難，清晨就開始排隊等待加油。當地災民表示，沒油時，熱到難在車上入眠。

熊本縣本月28日下午4時27分（台北時間下午3時27分）發生規模7.1強震。熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7；熊本縣熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町觀測到震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱。

「朝日新聞」報導，宇城市持續出現汽油短缺的狀況。儘管當地供油正在逐漸恢復，不過仍造成許多在車上避難的災民生活不便。

當地一間加油站今天上午10時開門，不過開門前的2小時，就有20輛以上車在排隊，其中包含一對駕駛輕型轎車的夫婦，他們清晨5時就來排隊。

這對夫婦的住家窗戶玻璃碎裂，家具傾倒、屋內無立足之處，加上避難所災民很多，所以他們在地震發生當日晚間開始持續睡在車內。

他們在避難第一天起持續發動車輛，開冷氣睡覺，不過汽油消耗很快，避難第二天起就熄火。後來決定開著窗戶，但是天氣炎熱，導致他們汗流浹背，幾乎無法入眠。

他們到處尋找能加油的地方，但是店家不是沒營業就是汽油售罄。今天能加到油使他們安心不少，不過他們仍擔憂「之後還不知道要在車內待多久，加上很害怕餘震，感到相當不安」。

這間加油站的工作人員中路研一表示，地震後汽油需求大增，油罐車補貨的頻率從地震前的3天1次，增加到1天1次。而且現在限制一輛車只能加20公升的油，目前一天約有700輛車來消費，短短4小時就使汽油庫存銷售一空。

不過，熊本縣其他地方如熊本市內，儘管有加油站因為庫存見底所以暫停營業，不過幾乎沒有大排長龍的情況，汽油不足的情況似乎漸漸改善。

熊本市東區一座加油站表示，地震發生當天傍晚，民眾平均需等待約2個半小時才能加油，排隊情況持續至昨天上午，不過到了今天上午已不見排隊人潮。

熊本縣政府表示，由於八代市油槽基地在安檢，加上周邊道路受損，導致燃料供應受阻；另一方面，大量災民選擇在車內過夜，使汽油需求大增，造成供需失衡。

日本資源能源廳指出，截至30日上午11時，在震度6以上且曾停電地區的190座加油站中，有71座可正常營業、18座無法營業，另有101座仍待確認狀況。

今天是地震過後第3天，燃料供應網也正逐步恢復。儲油設施的相關企業預計自今天起，重新啟動八代市油槽基地的出貨作業。