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2員工死在休息室！熊本永旺震後爆炸 疑疏散客人後折返遭遇不幸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本警力31日在熊本縣嘉島町「永旺夢樂城熊本」停車場集結，準備展開行動。美聯社
日本警力31日在熊本縣嘉島町「永旺夢樂城熊本」停車場集結，準備展開行動。美聯社

日本28日發生規模7.1的「令和8年熊本地震」，嘉島町「永旺夢樂城熊本」震後發生大規模爆炸，死亡人數30日增至7人。警察與醫療人員持續搜救，並在員工休息室發現2名罹難者。

熊本放送與TBS報導，30日拍攝的商場內部無人機畫面顯示，研判為爆炸地點的2樓時尚服飾與雜貨區，仍清楚留有爆炸衝擊痕跡。商場方面表示，地震後已立即疏散顧客，因此研判爆炸時仍在館內者均為員工。

災害派遣醫療團隊（DMAT）成員、九州大學醫院助理教授松永俊太郎受訪時表示：「很遺憾，今天早上確認2人死亡。」他說：「員工休息室位於1樓，我們認為2樓地板坍塌後，落入員工休息室。根據其他員工證詞，部分員工疏散顧客後，又返回員工休息室拿取物品，因此我們鎖定員工休息室展開搜索。」

松永指出，搜救人員移開瓦礫後派出搜救犬，搜救犬發出現場可能有傷病患的訊號，隨後再以重型機具移除該處瓦礫，發現2名罹難者。

另一名爆炸時正在商場內的30多歲女性向朝日新聞表示，她與3歲兒子在2樓玩具賣場遭遇地震。她連忙護住兒子與附近一名男童，周圍假人模特兒倒下、現場充斥喊聲，吵得讓她沒有察覺緊急地震速報，心想：「可能會就這樣死掉。」

女子隨後依照館內廣播引導，抱著兒子走下停止運轉的手扶梯，坐進停車場內的車子。由於車輛同時湧向出口，她無法立即離開，只能把車開到外牆或電線桿即使倒塌也不致波及的地方，安撫不斷喊著「好可怕、好可怕」的兒子。

女子因西曬刺眼調整車輛方向時，後方突然傳來爆炸聲，並有物體撞上車輛。她原以為是外牆因地震掉落，回頭卻只見一片雪白。由於通往宇城市的出口被白煙籠罩，她改駛向熊本市區，也看到有人全身被灰燼般的物質染白，奔跑逃離。

女子駛離停車場後，一路與接連駛來的緊急車輛擦身而過，後來才得知爆炸造成人員死亡。行車紀錄器拍下白煙隨爆炸衝擊噴出、建材碎裂四散及電線斷裂的景象。她表示：「完全沒想到竟然發生爆炸。我很感謝引導我們避難的人。對於罹難者，我感到非常難過。」

熊本 爆炸 熊本地震 強震 日本

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