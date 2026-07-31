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九州半導體相關工廠拚復工 八代港停擺恐影響產業

中央社／ 東京31日綜合外電報導

位在日本九州的熊本這週發生強震後，曾造成周邊半導體相關工廠停工。各家工廠正在力拚恢復產線運作。此外，九州的半導體原料運輸樞紐八代港因為地震受損，目前陷入停擺。

時事通信社今天報導，日本九州地區是半導體設備商的製造重鎮，而半導體被譽為「產業之米」，廣泛應用於汽車、家電等各式產品，一旦供應中斷，恐衝擊眾多產業，因此各家公司正在加緊腳步復原。

台積電的日本子公司JASM已經確認熊本縣菊陽町的工廠建築物結構安全，但表示「仍需要一點時間調整設備」。

東京威力科創（Tokyo Electron）則因檢查設備，一度暫停熊本縣內兩座工廠運作。東京威力科創社長河合利樹30日在財報記者會表示，預計最快下週復原。

另外，索尼集團已在29日重啟長崎縣、大分縣等九州地區的工廠，但位在熊本縣菊陽町工廠在地震發生後持續停工。這間工廠生產智慧型手機鏡頭等影像感測器。

TOPPAN控股生產半導體材料的玉名市工廠，仍處於停工狀態。

瑞薩電子（Renesas Electronics）在熊本縣內的兩座工廠於地震發生後停工，目前已恢復其中一間工廠，也就是位於錦町的錦工廠的生產。該廠主要製造車用微控制器（MCU）；另一座位於熊本市的川尻工廠則以8月5日恢復生產為目標。川尻工廠在2016年熊本地震時也曾停工，當時花了約1個月才恢復到地震前的生產水準。

三菱電機昨天已經局部重啟熊本縣內兩座停工的工廠。

早稻田大學研究所教授長內厚指出，「半導體工廠設有無塵室及精密製造設備，其耐震與復工標準不同於一般建築，因此必須精密檢查並謹慎重啟」。他也表示，「真正值得關注的，不是工廠停工本身，而是之後能以多快速度恢復生產。」

「讀賣新聞」報導，日本國土交通省昨天表示，受地震影響，熊本縣八代市的八代港物流功能已全面停止。港區出現土壤液化、地面下陷及龜裂等災情，目前仍無法預估何時完成修復。

日本國土交通省及熊本縣政府說明，八代港是九州少數可處理半導體製造所需高壓氣體、化學品等危險物品的港口，並設有往返台灣、韓國的定期貨櫃航線，是半導體生產原料的重要運輸樞紐。

國土交通省表示，地震過後還必須檢查貨櫃起重機軌道，以及地基掏空等情況。相關業務負責人告訴「讀賣新聞」，「若不詳細檢查，就無法判斷是否能恢復運作。目前還無法預估復工時程。」

總部位在熊本縣八代市的松木運輸公司，業務包含運送經由八代港進口的半導體用高壓氣體等物資，這間公司的會長松木喜一表示，「這可能衝擊包括半導體產業在內的九州製造業物流。」松木也兼任八代港運協會會長。

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