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震後第3天熊本增至35死 黃金救援72小時將屆

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本熊本縣本月28日下午發生強震後，警方今晨起持續搜索在地震後大規模爆炸的永旺商場，盼在黃金救援72小時前確認是否還有失蹤者。熊本縣政府今天稍早宣布，罹難者增至35人。

熊本縣本月28日下午4時27分（台北時間下午3時27分）發生規模7.1強震。熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7；熊本縣熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町觀測到震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱。

日本放送協會（NHK）報導，熊本縣政府今天上午9時30分起召開第7次災害對策本部會議，期間宣布增至35人死亡，其中包含先前在調查是否跟災害有關的死亡案例。

位在八代市的日本製紙八代工廠在這次地震遭受重創，廠區內的大型煙囪在地震後斷裂並倒塌。縣府今天稍早宣布，已經結束在日本製紙八代廠的搜救行動，已尋獲的11人之中，有9人不幸罹難。

位在熊本縣嘉島町的「永旺（AEON）夢樂城熊本」也在這次地震受到重創。搜救人員仍在嚴重受損的商場搜救，縣府已經獲報，已尋獲的12人之中，有7人死亡、5人受傷。

避難部分，熊本縣政府稍早表示，縣內有390處避難所，共有9105人在避難；而縣內斷水與停電的家戶，分別約有7萬9100戶與4540戶。

熊本縣知事木村敬在災害對策本部會議後表示，「人員傷亡增加，令人感到十分痛心與悲傷。而災區最大的課題是確保電力與水。」

木村也說，「原則上能在今天恢復供電。水的部分，除了持續供水支援外，也將盡快修復水道。」

他也感謝有志工想進入災區幫忙，不過他希望志工等待當地準備好之後再進入災區。

「熊本日日新聞」報導，黃金救援72小時將在今天下午屆滿。兵庫縣警方、大阪府警方、東京都警視廳的聯合搜索部隊約230名人力今天上午5時30分起，持續在「永旺夢樂城熊本」搜索失蹤者。

指揮永旺商場搜救行動的熊本縣警方表示，截至30日，包括7名罹難者在內，已從建築物內尋獲原本列為待救的人員，但為確認是否還有其他失聯者受困，搜救行動仍持續進行。

朝日電視台報導，九州新幹線今天已經重啟熊本站到博多站之間的列車。

然而，熊本站到鹿兒島中央站區間，因為隔音牆坍塌以及受損，有200處以上有狀況，加上新八代站到新水俁站有鐵軌斷裂，目前還不知道何時能修復。

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日本28日發生規模7.1的「令和8年熊本地震」，熊本縣災害對策本部31日上午宣布，根據縣警彙整資料，罹難者新增1人，包括死者在內的傷亡人數增至126人。目前確認35人罹難，其中34人已由市町認定「因災害死亡」，另有1人仍在調查是否與災害有關。

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日本熊本縣表示，截至卅日下午三時（台灣時間同日下午二時），廿八日發生的「令和八年（二○二六年）熊本地震」已釀成卅四人罹難。其中該縣上益城郡嘉島町的「永旺夢樂城」已七人喪生；「日本製紙」在該縣八代市的工廠已八人喪生。

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