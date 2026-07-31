熊本強震 賴清德：台日遇天災都互相幫忙

日本熊本強震，賴清德總統今天表示，台日遭遇天災地變，都會互相幫忙，目前外交部已經成立捐款帳戶，他也鼓勵產業界、企業界或國人同胞，多多捐款，而目前內政部已經跟各縣市政府完成整備工作，只要日本有需要，台灣的搜救隊就可以馬上出發。

賴總統上午出席「2026年台灣美食展開幕典禮」，會前媒體詢問，熊本發生地震，是否與日方保持聯絡，隨時協助賑災？賴清德表示，日本熊本今天又傳出大地震，也發生災情，過去台灣地震時，都承蒙日本給予台灣多方的協助跟關心，過去日本地震時，台灣也給予支持，台日遭遇天災地變，都會互相幫忙。

賴總統指出，這一次熊本地震，台灣也不例外，除了他本人、副總統、卓院長、鄭副院長，都已經捐款以外，也很高興看到縣市長已經表達他們的善意，目前外交部已成立捐款的帳戶，他鼓勵產業界、企業界或國人同胞，多多捐款，幫助日本這次的地震能早日脫離難關。

賴總統說，目前內政部已經跟各縣市政府完成整備的工作，只要日本有需要，台灣搜救隊就可以馬上出發，來展現台灣對日本這次地震表達強烈支持的態度。