熊本地震 外交部捐新台幣500萬元助重建

日本熊本728發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文今赴日本台灣交流協會捐款，由代表片山和之親自接待。鄭麗文今午表示，她以個人名義捐款100萬元給熊本縣，盼能為災區的救援與重建略盡綿力，也盼未來台灣和日本可以持續深化防災救災的交流與合作，共同提升面對天然災害的韌性。

2026-07-31 13:50