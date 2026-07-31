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熊本地震 外交部捐新台幣500萬元助重建

中央社／ 台北31日電

日本熊本28日發生強震釀災，外交部今天表示，基於台日深厚友誼，外交部將援贈新台幣500萬元投入日本災後重建，並協助受災民眾盡快恢復生活。

外交部上午發布新聞稿指出，日本熊本地區28日下午發生芮氏規模7.1強震，造成多人傷亡與多棟房屋倒塌及道路基礎設施損毀等災情，災區至今仍持續面臨餘震威脅，為協助日本賑災，外交部已啟動勸募，並由募款專責機構「財團法人國際合作發展基金會」（TaiwanICDF）開設民間捐款賑災專戶。

外交部說明，台日雙邊關係緊密，人民情感深厚，雙方政府及人民總在遭遇急難時相互伸出援手，長年來已建立深厚友誼，面對熊本地震災情，外交部長林佳龍特別強調，台灣始終與日本朋友站在一起，只要有需要，台灣願意伸出援手，與日本患難與共，攜手度過賑災與重建之路。

林佳龍也再次誠摯邀請台灣各界共同響應，以實際行動傳遞台灣溫暖，協助當地受災民眾早日重建家園，恢復正常生活。

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