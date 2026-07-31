熊本強震災情：永旺爆炸7死 災區仍無水電 高市下周才去災區

日本熊本縣表示，截至卅日下午三時（台灣時間同日下午二時），廿八日發生的「令和八年（二○二六年）熊本地震」已釀成卅四人罹難。其中該縣上益城郡嘉島町的「永旺夢樂城」已七人喪生；「日本製紙」在該縣八代市的工廠已八人喪生。

日本防衛大臣小泉進次郎卅日在防衛省召開的災害對策本部會議說，截至廿九日，自衛隊已派四六○○人投入救災，將增派五百人；自衛隊並將派可供沐浴、住宿與供餐的支援船駛往災區。

日本共同社卅日引述幾位日本政府相關人士報導，「為掌握災情」，首相高市早苗擬八月三日（下周一）前往熊本縣。災區至今仍斷水斷電，許多災民在夏季酷暑下只能睡在車上，且不時有餘震。

日媒報導，鑒於廿八日強震後，日本社媒充斥虛假的求救訊息和各種利用ＡＩ做的假災情影片，恐干擾救災進度，故呼籲民眾切勿輕信與轉傳來源不明的資訊及消息。

另外，日本朝日電視台報導，廿八日規模七點一的強震發生後約一個半小時，永旺夢樂城發生爆炸。曾參與二○一一年三月十一日東日本大震災搜救的日本消防專家研判，強震恐損壞永旺夢樂城的瓦斯管線，使瓦斯在這一點五小時持續外洩且濃度愈來愈高，被火花引燃後就引爆。

專家指出，這類大型建築物的瓦斯管線較長，即使已切斷供氣，管線內仍可能殘留瓦斯；若有管線因地震而破裂，殘留的瓦斯也可能持續從裂縫滲入建築物內；永旺夢樂城使用液化石油氣（ＬＰＧ），供餐廳及美食街和空調設備運作。

ＬＰＧ在空氣中的濃度必須達到約百分之二至百分之九時，才可能爆炸。這可能解釋為何爆炸並非在地震當下發生，而是相隔約一個半小時。

賴蕭以個人名義捐款

對於這次的熊本地震，我總統府發言人郭雅慧卅日說，賴清德總統、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰高度關切災情，將以個人身分各捐贈台幣廿萬元賑災。國民黨主席鄭麗文卅一日將前往日本台灣交流協會交付捐款以表慰問，日本駐台代表片山和之將親自接受。