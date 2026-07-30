快訊

短線賣壓沉重！台勝科、大量等4檔明起進「二次處置」 52檔列注意股

泰山出售全家股權爆內線 時任董座詹景超、董事劉偉龍移送北檢

成人片影后戒毒釀腦受損重殘…家屬提告獲近1億賠償金 近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本強震災情慘重…八代市長感謝台灣送暖 讚「是日本最好的鄰居」

中央社／ 東京30日專電
日本八代市市長小野泰輔。圖／取自小野泰輔臉書粉專
日本八代市市長小野泰輔。圖／取自小野泰輔臉書粉專

熊本強震發生後，災區救援工作持續進行，災情慘重的八代市市長小野泰輔今天接受中央社電話訪問時，除了感謝台灣各界的關心與援助，也形容台灣是「日本最好的鄰居」。他說，每當日本遭遇重大災害，台灣總是第一時間伸出援手，「這些溫暖的支持，一定會成為災區重建的重要力量」。

小野表示，目前八代市最迫切的問題不是搜救，而是民眾生活所需。地震造成自來水管受損，全市約11萬8000名居民中，約有5萬6000人仍處於停水狀態，接近半數市民沒有自來水可用。在酷暑下，部分地區又因停電無法使用冷氣，讓避難生活更加艱難。

「最大的問題還是水」。小野說，現在有些人住在避難所，有些人留在家裡，也有不少人只能在車上過夜避難。炎熱天氣下，不少民眾必須整晚開著引擎和冷氣，因此又衍生出另一個難題：「汽油短缺。」

他表示，目前八代市加油站前大排長龍，市區交通也因此嚴重壅塞。八代港雖設有石油儲備設施，但因聯外道路受到地震造成的土壤液化影響，一度無法通行。所幸熊本縣政府趕工修復道路，今天已開始能從儲油基地將汽油運往市區，供應情況可望逐步改善，但仍需要中央政府持續調度更多油料。

至於搜救工作，小野指出，八代市因倒塌建物可能有人受困，先前持續展開地毯式搜索，目前大致已完成；不過鄰近的冰川町房屋倒塌情況較嚴重，搜救人員仍持續搜尋是否還有民眾受困。

談到台灣各界陸續發起捐款及救援行動，小野表示，由於語言問題，「比起直接派人過來，物資或資金方面的援助比較適合」。目前最需要的仍是飲用水、食物及簡易廁所等民生物資，之後隨著避難生活拉長，紙箱床、避難所隔板等，改善居住環境的設備需求也會逐漸增加。

此外，2024年石川縣能登半島發生規模7.6強震後，慈濟曾組團在災區穴水町提供熱食，讓災民相當暖心。對於是否歡迎台灣民間團體前往災區供餐，小野直言「非常歡迎」。

他笑說，「如果能提供熱食，而且還是台灣料理，我想日本民眾一定都會很高興」。他認為，熱騰騰的食物不只是填飽肚子，也能讓疲憊的災民稍微放鬆心情，能帶來很大的安慰。

對於台灣社會踴躍捐款，包括總統賴清德宣布將以個人名義捐出100萬日圓，小野再次向台灣表達謝意。

「台灣真的是日本最好的鄰居」。小野說，每次日本發生重大災害，台灣都會給予非常溫暖的支持，「不只是賴總統，還有許多台灣民眾的幫助，我真的非常感謝」。這些來自台灣的善意，將成為災區重建的重要力量。

熊本 日本 強震 熊本地震 地震

延伸閱讀

旅日僑界齊聲慰問熊本災民 強調台日互助情誼

熊本強震重創八代市 8人失聯、逾2500人避難

紅十字會設熊本地震捐款專區 首波撥1000萬日圓馳援

熊本強震後 在日台人：市區尚穩定、建議旅遊暫緩

相關新聞

熊本強震災情慘重…八代市長感謝台灣送暖 讚「是日本最好的鄰居」

熊本強震發生後，災區救援工作持續進行，災情慘重的八代市市長小野泰輔今天接受中央社電話訪問時，除了感謝台灣各界的關心與援助...

熊本Aeon Mall遭地震波及…10年前暖舉被憶起！「良心商場」曾賣10日圓飯糰賑災

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，其中位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，造成至少3人死亡。購物中心內部嚴重受損，外牆剝落、樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落、內部滿佈瓦礫…

熊本強震商場爆炸…男店員疏散竟衝回去「做1事」 差點喪命直呼超後悔

日本熊本縣28日下午遭受芮氏規模7.1的強震重創，死亡人數持續攀升，全縣已成立近400處避難所安置上萬名災民。然而在混亂的災難現場，除了房屋倒塌，更發生了驚心動魄的二次災害。一名在大型購物中心兼職的店員，在歷經劇烈搖晃並成功疏散顧客後，竟因一時心存僥倖折返現場「拿取錢包」，差點在隨後發生的商場大爆炸中葬身火窟，他也親自向媒體描述這段險象環生的生死瞬間。

熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

日本熊本縣表示，截至30日下午3時（台灣時間同日下午2時），28日發生的「令和8年（2026年）熊本地震」已釀成34人罹難。

日本熊本強震後…龔明鑫曝台積電熊本廠「最新復原情況」

日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪表示，以產業來看，半導體是需要比較精密，台積電（2330）熊本二廠現還在興建中，現已復工；至於一廠則在試量產，現在全部暫停下來，全面檢查中。也希望能夠盡快恢復。

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

日本28日發生最大震度7的強震後，社群媒體湧現假求救訊息、生成式AI製作的災情假影片及陰謀論。其中，一則聲稱「請救救我，我被活埋了」的貼文，更吸引超過30萬人瀏覽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。