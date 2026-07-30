快訊

「抗爭將持續下去」！報復華府空襲 伊朗：摧毀美軍駐約旦3架F-35

台指期夜盤上半場摜破40K 多頭再狂拉千點衝高翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

強震後中斷 九州新幹線熊本以北31日恢復通車

中央社／ 東京30日專電

JR九州今天宣布，因地震停駛的九州新幹線筑後船小屋至熊本路段，明天早上恢復營運，列車將以每小時約1至2班的頻率行駛，並採各站停靠方式運行。

根據JR九州公布的時刻，明天恢復行駛的首班車，上行列車將於上午6時8分自熊本站發車前往博多；下行首班車則於上午6時42分自博多站發車前往熊本。

不過，JR九州表示，九州新幹線與山陽新幹線之間的相互直通運轉仍暫停。

另一方面，熊本至鹿兒島中央路段仍將全天停駛。JR九州指出，受地震影響，該區間修復作業仍需時間，恢復通車時程尚未確定。

新幹線 熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

熊本7.1強震 工廠停工、交通大受衝擊

強震造成熊本機場暫時關閉 九州鐵路運輸暫停高速公路受損

餘震不斷…熊本7.1強震商場爆炸塌 恐多人死亡

相關新聞

熊本Aeon Mall遭地震波及…10年前暖舉被憶起！「良心商場」曾賣10日圓飯糰賑災

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，其中位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，造成至少3人死亡。購物中心內部嚴重受損，外牆剝落、樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落、內部滿佈瓦礫…

熊本強震災情慘重…八代市長感謝台灣送暖 讚「是日本最好的鄰居」

熊本強震發生後，災區救援工作持續進行，災情慘重的八代市市長小野泰輔今天接受中央社電話訪問時，除了感謝台灣各界的關心與援助...

熊本強震商場爆炸…男店員疏散竟衝回去「做1事」 差點喪命直呼超後悔

日本熊本縣28日下午遭受芮氏規模7.1的強震重創，死亡人數持續攀升，全縣已成立近400處避難所安置上萬名災民。然而在混亂的災難現場，除了房屋倒塌，更發生了驚心動魄的二次災害。一名在大型購物中心兼職的店員，在歷經劇烈搖晃並成功疏散顧客後，竟因一時心存僥倖折返現場「拿取錢包」，差點在隨後發生的商場大爆炸中葬身火窟，他也親自向媒體描述這段險象環生的生死瞬間。

熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

日本熊本縣表示，截至30日下午3時（台灣時間同日下午2時），28日發生的「令和8年（2026年）熊本地震」已釀成34人罹難。

日本熊本強震後…龔明鑫曝台積電熊本廠「最新復原情況」

日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪表示，以產業來看，半導體是需要比較精密，台積電（2330）熊本二廠現還在興建中，現已復工；至於一廠則在試量產，現在全部暫停下來，全面檢查中。也希望能夠盡快恢復。

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

日本28日發生最大震度7的強震後，社群媒體湧現假求救訊息、生成式AI製作的災情假影片及陰謀論。其中，一則聲稱「請救救我，我被活埋了」的貼文，更吸引超過30萬人瀏覽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。