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強震後中斷 九州新幹線熊本以北31日恢復通車
JR九州今天宣布，因地震停駛的九州新幹線筑後船小屋至熊本路段，明天早上恢復營運，列車將以每小時約1至2班的頻率行駛，並採各站停靠方式運行。
根據JR九州公布的時刻，明天恢復行駛的首班車，上行列車將於上午6時8分自熊本站發車前往博多；下行首班車則於上午6時42分自博多站發車前往熊本。
不過，JR九州表示，九州新幹線與山陽新幹線之間的相互直通運轉仍暫停。
另一方面，熊本至鹿兒島中央路段仍將全天停駛。JR九州指出，受地震影響，該區間修復作業仍需時間，恢復通車時程尚未確定。
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