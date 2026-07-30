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自衛隊增至5100人赴熊本救災 派支援船可供沐浴、住宿
為了因應日本熊本縣28日發生的規模7.1強震，日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，自衛隊將派遣可供沐浴、住宿及供餐的支援船前往災區。
小泉進次郎在今天防衛省的災害對策本部會議上表示：「截至29日，自衛隊以4600人體制投入救災，目前已增派500人，以5100人體制持續展開救災行動。」
同時小泉也指出：「為了超前部署、落實『主動式支援』，先前已準備派遣可提供沐浴、住宿及餐飲服務的支援船。昨晚自衛隊接獲熊本縣提出支援請求後，目前正準備將停泊於兵庫縣的船隻開往八代港。該船設有大浴場等設施，可供約700人使用。」
此外，載運飲用水等救援物資的海上自衛隊4艘艦艇已駛入八代港，目前正準備向災民發放物資。
小泉補充：「4艘艦艇今天上午已駛入八代港並卸下生活物資，後續將陸續送交受災民眾。我們將盡速回應受災者的需求，全力提供各項生活支援。」
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