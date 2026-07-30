快訊

扛不住了！南亞科驚傳4,768萬元鉅額違約交割 今年上市櫃高達22起

白海豚持續增強「有機會成今年風王」不排除這時間接近台灣北部海面

台鐵司機員七堵備勤…深夜遭發現猝死盥洗室 檢警相驗死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本Aeon Mall遭地震波及…10年前暖舉被憶起！「良心商場」曾賣10日圓飯糰賑災

香港01／ 撰文／羅保熙
日本熊本縣28日發生強震。圖為30日該縣「永旺夢樂城」的現況。路透資料照
日本熊本縣28日發生強震。圖為30日該縣「永旺夢樂城」的現況。路透資料照

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，其中位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，造成至少3人死亡。購物中心內部嚴重受損，外牆剝落、樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落、內部滿佈瓦礫。這座被許多熊本人稱為「神對應（意指「如神明般的完美應對」）」的地方，原來於10年前的熊本大地震期間曾暖心幫助受災民眾度過難關，如今商場自身遭逢重大災害，引發大量日本網友留言祈福。

綜合日媒報導，Aeon Mall傳出爆炸後，日本社交平台大量湧現對這座「神對應」般良心商場的回憶。有人寫道：「希望大家知道，10年前熊本地震時，那裏曾是地區食品供應的重要據點。10日元飯糰、30日元甜麵包或腐皮壽司、100日元便當、飲用水等。那個曾經支撐大家的地方，如今卻受災了。為了全力協助顧客避難的員工感到驕傲，為災區祈禱。」

10年前的熊本地震，Aeon Mall雖然出現外牆受損，惟在震後物資短缺期間仍迅速恢復營業，並大量提供食品予災民。當時店內販售的超低價格食品，引起了日本網友的熱烈討論。

商場方面當時回應指，為了支援受災民眾，事前增加食品進貨量。為避免食品因保存期限到期而浪費，故此決定以破格的價錢出售。

對許多熊本人而言，Aeon Mall早已不只是一間購物中心，而是在災難時刻伸出援手的重要存在。網上不少人留言說，「當時真的受到幫助，至今仍記得」、「這間店曾經給熊本人民帶來巨大的希望」。

延伸閱讀：

熊本地震aeon mall商場貓咖裡25貓咪受困 店方翌日證全獲救

熊本地震東京銀座熊本專賣店湧現人龍 民眾消費捐錢金援災區

文章授權轉載自《香港01》

熊本 強震 熊本地震 日本 飯糰

相關新聞

熊本Aeon Mall遭地震波及…10年前暖舉被憶起！「良心商場」曾賣10日圓飯糰賑災

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，其中位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，造成至少3人死亡。購物中心內部嚴重受損，外牆剝落、樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落、內部滿佈瓦礫…

熊本強震商場爆炸…男店員疏散竟衝回去「做1事」 差點喪命直呼超後悔

日本熊本縣28日下午遭受芮氏規模7.1的強震重創，死亡人數持續攀升，全縣已成立近400處避難所安置上萬名災民。然而在混亂的災難現場，除了房屋倒塌，更發生了驚心動魄的二次災害。一名在大型購物中心兼職的店員，在歷經劇烈搖晃並成功疏散顧客後，竟因一時心存僥倖折返現場「拿取錢包」，差點在隨後發生的商場大爆炸中葬身火窟，他也親自向媒體描述這段險象環生的生死瞬間。

熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

日本熊本縣表示，截至30日下午3時（台灣時間同日下午2時），28日發生的「令和8年（2026年）熊本地震」已釀成34人罹難。

日本熊本強震後…龔明鑫曝台積電熊本廠「最新復原情況」

日本熊本周二發生規模7.1強震，「震」憾在熊本設廠台廠。經濟部長龔明鑫30日受訪表示，以產業來看，半導體是需要比較精密，台積電（2330）熊本二廠現還在興建中，現已復工；至於一廠則在試量產，現在全部暫停下來，全面檢查中。也希望能夠盡快恢復。

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

日本28日發生最大震度7的強震後，社群媒體湧現假求救訊息、生成式AI製作的災情假影片及陰謀論。其中，一則聲稱「請救救我，我被活埋了」的貼文，更吸引超過30萬人瀏覽。

熊本AEON商場爆炸增至6死 搜救團隊研判仍有人受困

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，當地嘉島町的商場「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸。熊本縣政府表示，今天在商場內新發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。